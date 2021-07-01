Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 16:25
16:24
Армия
Опубликовано видео выхода на боевое патрулирование "Ярсов" в Ивановской области
16:24
Общество
Скромно и со вкусом: как отметят День Республики Алтай в 2021 году
16:17
Общество
Нечем дышать: жители села под Тулой страдают от близости птицефабрики
16:16
Армия
Опубликовано видео штурма водных препятствий экипажами БМП-2 и МТ-ЛБ ВВО в Бурятии
16:16
Общество
Глава Сакского района покинул свою должность после встречи с Аксеновым
16:15
Экономика
«Газпром» за полгода нарастил экспорт газа до рекордных показателей
16:14
Экономика
Концерн Volkswagen презентовал спортивную версию Polo GTI
16:12
Происшествия
Москвич выбросил кота с 17-го этажа на глазах у ребенка
16:08
Армия
С космодрома Восточный запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
16:06
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опозорилась во время поездки в Ватикан
Все новости

Эфир: Изменение размера пенсий и пособий с 1 июля обсуждают в пресс-центре «Патриот»
Общество
Эфир: Изменение размера пенсий и пособий с 1 июля обсуждают в пресс-центре «Патриот»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В четверг, 1 июля, с 16:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого эксперты разбираются, кто начнет получать социальные выплаты в ближайшее время и какими именно они будут.

Напомним, с 1 июля в России грядут изменения по многим социальным выплатам: по пособиям для беременных женщин, на детей от 8 до 17 лет, по выплатам на школьников. Нас ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ, льготная ипотека под 7% и обязательное использование карты «Мир» для пенсий и пособий.

В обсуждении принимают участие:

  • Ярослав Нилов, председатель комитета по социальной политике Госдумы;
  • Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике;
  • Олег Шеин, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

Спикеры рассказывают, что россияне приобретут и что могут потерять с 1 июля 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Изменение размера пенсий и пособий с 1 июля обсуждают в пресс-центре «Патриот»
пенсии ярослав нилов пособия выплаты льготы для многодетных пособия на детей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru