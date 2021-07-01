Эфир: Изменение размера пенсий и пособий с 1 июля обсуждают в пресс-центре «Патриот»

В четверг, 1 июля, с 16:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого эксперты разбираются, кто начнет получать социальные выплаты в ближайшее время и какими именно они будут.

Напомним, с 1 июля в России грядут изменения по многим социальным выплатам: по пособиям для беременных женщин, на детей от 8 до 17 лет, по выплатам на школьников. Нас ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ, льготная ипотека под 7% и обязательное использование карты «Мир» для пенсий и пособий.

В обсуждении принимают участие:

Ярослав Нилов , председатель комитета по социальной политике Госдумы;

, председатель комитета по социальной политике Госдумы; Валерий Рязанский , первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике;

, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике; Олег Шеин, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

Спикеры рассказывают, что россияне приобретут и что могут потерять с 1 июля 2021 года.