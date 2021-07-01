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Начал работу первый цифровой проект ЕАЭС «Работа без границ»
Экономика
Начал работу первый цифровой проект ЕАЭС «Работа без границ»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июля. Проект представляет собой универсальную систему трудоустройства и поиска рабочих мест в странах-участницах Евразийского экономического союза.

«Работа без границ» стала первым цифровым проектом, который был разработан ЕАЭС. Работодатели и соискатели должны получить доступ к размещению и поиску вакансий в странах экономического объединения. Создатели отмечают высокую степень защиты персональных данных в системе.

«Надеюсь, что «Работа без границ» станет одним из инструментов восстановления нашего общего рынка труда от последствий пандемии коронавируса», — отметил Максим Решетников, министр экономического развития России.

Разработчики планируют привлечь более полумиллиона человек в течение первого года работы. ЕАЭС ставит задачу расширения этой и других интеграционных экономических программ. Сообщается о планах по расширению цифровой экосистемы в сфере трудоустройства.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук ранее рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что ждет общество и рынок труда в результате цифровизации. По его словам, нужно готовиться к колоссальному переформатированию рабочих специальностей, профессий.

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еаэс рынок труда Евразийский экономический союз работа без границ цифровой проект
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