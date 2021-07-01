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Мария Погребняк рассказала, как брат Дани Милохина поборол наркозависимость

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:36
Шоу-бизнес
Мария Погребняк рассказала, как брат Дани Милохина поборол наркозависимость
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 июля. Блогер Илья Милохин смог завязать с наркотиками, теперь молодой человек пытается наладить свою жизнь, считает продюсер Мария Погребняк.

Когда Милохин пришел в так называемый TikTok дом, он употреблял наркотические вещества. Блогеру протянули руку помощи, чтобы вытащить из этого болота, вспоминает Погребняк. Ему помогали все, в том числе его возлюбленная. Благодаря поддержке близких юноша смог завязать с запрещенными веществами.

«Сейчас он пытается настроить свою работу в блогерстве и перезагрузиться», — рассказала Погребняк в разговоре с Teleprogramma.pro.

Что касается будущего Милохина, то Погребняк убеждена, что все зависит от блогера. Постоянная работа приведет его к успеху, считает продюсер.

«Если Илья будет продолжать усердно работать, то в ближайшее время мы сможем услышать его новые треки, а, может быть, увидеть другой формат его соцсетей. Я думаю, многие хотели бы услышать его новые работы», — добавила Погребняк.

Весной брат блогера Дани Милохина лежал в наркологической клинике, но затем сбежал оттуда. Молодой человек признался, что не мог справиться с опасной зависимостью, и попросил не давать ему деньги, если будет просить.

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погребняк tiktok Милохин
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