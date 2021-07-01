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Сергей Карасев назначен резервным судьей матча 1/4 финала Евро-2020

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:39
Евро 2020
Сергей Карасев назначен резервным судьей матча 1/4 финала Евро-2020
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Баку, 1 июля. Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что Сергей Карасев назначен резервным судьей встречи континентального первенства Чехия — Дания. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Баку 3 июля. Главным судьей четвертьфинального матча назначен Бьорн Кюйперс из Нидерландов. Помогать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра.

До этого бригада Карасева обслуживала три матча Евро-2020, в том числе игру 1/8 финала межу сборными Чехии и Нидерландов. Кроме того, российский судья работал резервным арбитром на матче Австрии и Северной Македонии.

Ранее экс-капитан сборной России Роман Широков раскритиковал техкомитет РФС, выразивший доверие Станиславу Черчесову. Бронзовый призер Евро-2008 сравнил заседание членов организации с передачей «Смехопанорама».

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Все новости / Евро 2020 / Сергей Карасев назначен резервным судьей матча 1/4 финала Евро-2020
карасев судья назначение евро-2020
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