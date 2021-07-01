В России заразились коронавирусом еще 23 543 человека

Москва, 1 июля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 23 543 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки болезни отсутствовали у 14,1% из них. Зарегистрировано 672 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 16 928 пациентов. За все время пандемии скончались 135 886 человек, полностью вылечились 5 017 321 россиянин.

Министерство здравоохранения России ранее объявило о начале ревакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Повторную прививку можно поставить любым препаратом, который зарегистрирован в России.