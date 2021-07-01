Клинцевич намерен побороться за официальный статус Дня ветеранов боевых действий

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич пожелал, чтобы День ветеранов боевых действий, традиционно проходящий 1 июля, наконец приобрел официальный статус. Об этом он заявил в ходе разговора с корреспондентом ФАН.

Памятная дата уже более десяти лет отмечается лишь по инициативе самих ветеранов, однако с законодательной точки зрения ее до сих пор не существует. Причина проста — смежный по функционалу праздник в виде Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, уже существует, и проводится он 15 февраля.

«Многие руководители ветеранских организаций обеспокоены тем, что юридически такой даты нет, но она, по-моему, обязательно должна быть. Может быть, в следующем избирательном сезоне, когда будет избрана новая Государственная дума, мы (Российский Союз ветеранов Афганистана. — Прим. ФАН) выйдем с инициативой и подумаем, каким образом найти такую дату, чтобы она могла законодательно существовать. <…> Чтобы ребята могли официально уже готовиться и понимать, что в это время они могут встретиться, вспомнить боевых товарищей, увидеться с их семьями, оказать поддержку тем, кто нуждается», — сказал Клинцевич.

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По его словам, в этом году руководство РСВА впервые включилось в проведение памятной даты и поручило местным и областным организациям ветеранов провести все необходимые мероприятия: проверить состояние могил бойцов, организовать поминальные вечера и церковные панихиды с участием семей погибших, и, конечно, устроить теплые дружеские встречи боевых товарищей.

«Чтобы эта поддержка была не фиктивная, а настоящая. Чтобы действительно для тех, кто живет в районах и небольших городах, был по-настоящему какой-то праздник встреч», — подытожил политик.

Ранее Франц Клинцевич высказался о громком инциденте с британским эсминцем Defender, который намеренно нарушил территориальные воды Российской Федерации. Он похвалил действия наших военных и выразил желание, чтоб история послужила уроком для западных «партнеров» страны.