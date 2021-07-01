Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 13:23
13:22
Общество
В России увеличат срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде
13:21
Происшествия
Правоохранители пришли с обысками в штаб Олега Степанова
13:18
Экономика
Лесозаготовители считают необходимым введение системы прослеживаемости древесины
13:18
Весь мир
Калифорния ввела санкции против 17 штатов США из-за «ущемления прав ЛГБТ»
13:18
Политика
Лукашенко назвал Россию постоянным стратегическим партнером Белоруссии
13:15
Весь мир
Глава СОМБ и СМИ ЦАР опровергли клевету западной прессы о ситуации в республике
13:15
Общество
Дмитрий Астрахан: Мне важно, чтобы фильм «Судьба диверсанта» задел молодых людей
13:13
Шоу-бизнес
«Астрахань такого еще не видела»: Волочкову в купальнике упрекнули за шпагат
13:13
Происшествия
Девушка из Братска рассказала о причинах жестокой расправы над приятелем
13:12
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с молоковозом в Башкирии
Все новости

Клинцевич намерен побороться за официальный статус Дня ветеранов боевых действий
Общество
Клинцевич намерен побороться за официальный статус Дня ветеранов боевых действий
Федеральное агентство новостей  / 

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич пожелал, чтобы День ветеранов боевых действий, традиционно проходящий 1 июля, наконец приобрел официальный статус. Об этом он заявил в ходе разговора с корреспондентом ФАН.

Памятная дата уже более десяти лет отмечается лишь по инициативе самих ветеранов, однако с законодательной точки зрения ее до сих пор не существует. Причина проста — смежный по функционалу праздник в виде Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, уже существует, и проводится он 15 февраля.

«Многие руководители ветеранских организаций обеспокоены тем, что юридически такой даты нет, но она, по-моему, обязательно должна быть. Может быть, в следующем избирательном сезоне, когда будет избрана новая Государственная дума, мы (Российский Союз ветеранов Афганистана. — Прим. ФАН) выйдем с инициативой и подумаем, каким образом найти такую дату, чтобы она могла законодательно существовать. <…> Чтобы ребята могли официально уже готовиться и понимать, что в это время они могут встретиться, вспомнить боевых товарищей, увидеться с их семьями, оказать поддержку тем, кто нуждается», — сказал Клинцевич.

Клинцевич намерен побороться за официальный статус Дня ветеранов боевых действий
RIA Novosti archive  /  Alexandr Graschenkov / CC-BY-SA 3.0

По его словам, в этом году руководство РСВА впервые включилось в проведение памятной даты и поручило местным и областным организациям ветеранов провести все необходимые мероприятия: проверить состояние могил бойцов, организовать поминальные вечера и церковные панихиды с участием семей погибших, и, конечно, устроить теплые дружеские встречи боевых товарищей.

«Чтобы эта поддержка была не фиктивная, а настоящая. Чтобы действительно для тех, кто живет в районах и небольших городах, был по-настоящему какой-то праздник встреч», — подытожил политик.

Ранее Франц Клинцевич высказался о громком инциденте с британским эсминцем Defender, который намеренно нарушил территориальные воды Российской Федерации. Он похвалил действия наших военных и выразил желание, чтоб история послужила уроком для западных «партнеров» страны.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Клинцевич намерен побороться за официальный статус Дня ветеранов боевых действий
клинцевич патриотизм афганская война ветераны боевых действий
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru