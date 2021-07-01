Швейцария потратит 6,5 млрд долларов на закупку американских истребителей F-35

Берн, 1 июля. Военно-воздушные силы Швейцарии планируют обновить свой устаревший авиапарк за счет американских истребителей F-35A.

Как утверждается в официальном заявлении швейцарского правительства, истребитель пятого поколения F-35 является наиболее эффективной машиной и недорогой машиной. При этом потратить на приобретение самолетов чиновники намерены 6,5 миллиарда долларов.

Таким образом американская военная корпорация Lockheed Martin, которая и производит F-35, обошла конкурентов в лице Boeing, Eurofighter и Dassault, пишет Defense News. Более того, Швейцария готова приобрести пять зенитных ракетных комплексов Patriot, которые разрабатывает американская компания Raytheon Technologies.

Ранее в Британии раскритиковали истребители F-35 за многочисленные дефекты. Несмотря на это, Вашингтон навязывает самолеты партнерам, чем подрывает их боеспособность.