Ополченец ЛНР Александр Попов рискует остаться парализованным без помощи с лечением

Из-за ранения небольшим осколком в бою в районе села Сокольники ополченец ЛНР Александр Попов (позывной «Конь») сейчас рискует остаться парализованным ниже шеи. Ополченец рассказал свою историю корреспонденту ФАН.

Александр — военнослужащий, в 2002 году призвался в России и уехал в Омский учебный центр ВДВ. Потом служил в Псковской бригаде ВДВ, а затем поступил в военный университет в Москве. В мае 2014 года мужчина приехал в Луганск.

«Я участвовал в бою, когда погибли журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин, был в бою за Новосветловку, — пояснил боец ЛНР. — Потом наше подразделение уехало на Дебальцевское направление. В начале 2015 года я получил ранение у села Сокольники, что на Бахмутском тракте — в голову мне прилетел маленький осколок, он был как иголка, сантиметра три-четыре. Как мне сейчас сказали, он повредил шейные позвонки».

Сначала ополченец не почувствовал никаких негативных последствий своей травмы, но два года назад у него начала отниматься рука.

«Я не обратил на это внимание, все быстро прошло, — сообщил собеседник агентства. — Но потом в январе этого года рука снова перестала слушаться. К командованию я сначала не обращался, но когда мы поехали на стрельбы, то больше трех раз нажать на курок автомата Калашникова я не смог. Тогда я понял, что у меня какие-то проблемы. Я лег в больницу и сделал МРТ — снимок показал шестимиллиметровую грыжу, которая сильно пережимает нервы».

Федеральное агентство новостей /

В Луганске Александр разговаривал с заведующим отделения нейрохирургии республиканской больницы.

«Врач сказал, что дает только 30% на успешный исход операции в Луганске, остальные 70% — это то, что ниже шейного позвонка тело не будет работать, — поделился Попов. — В Москве же есть возможность сделать успешную операцию».

Через «Союз добровольцев Донбасса» Александру удалось получить направление на госпитализацию в Москву, где ему проведут операцию. Тем не менее организация не может помочь с остальными расходами. Бойцу необходимо оплатить траты на дорогу и сдать платные анализы. При этом он должен принимать дорогостоящие препараты. Например, только курс L-лизина эсцината стоит около 4 тысяч рублей в неделю, а ему прописаны и другие лекарства. При зарплате военного ЛНР в 15 тысяч рублей эта сумма становится неподъемным бременем. Близкие Александра в России не имеют возможности помочь ему.

Уже 12 июля ополченец отправится в Москву. На данный момент он практически лишен возможности писать — его правая рука слушается с трудом.

Если вас не оставила равнодушным история Александра Попова и вы хотели бы ему помочь, то можете связаться с ополченцем в социальных сетях.

Ранее Александр Попов в беседе с ФАН объяснил, как Украина спекулирует на теме алкоголизма и наркомании своих солдат, чтобы ослабить бдительность бойцов народных республик.