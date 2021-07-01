Семидесятилетний вдовец мастурбировал перед двумя малолетними девочками в Подмосковье

Орехово-Зуево, 1 июля. Пенсионер заманил двух малолетних школьниц в подъезд и совершил над ними насильственные действия сексуального характера. Как стало известно ФАН, мужчина под предлогом решить его бытовые вопросы за денежное вознаграждение заманил потерпевших в ловушку.

В дежурную часть местной полиции 29 июня, около 21:00, обратилась мать одной из потерпевших. Женщина работает директором местного магазина. Она сообщила, что в третьем подъезде дома 16 по улице Красноармейская города Орехово-Зуево неизвестный мужчина надругался над ее 10-летней дочерью.

На место совершения преступления выдвинулась оперативно-следственная группа. Они выяснили все обстоятельства чрезвычайной ситуации. По горячим следам им удалось задержать подозреваемого в сексуальном насилии.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Подозреваемый является пенсионером, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Проживает он один. Его жена умерла некоторое время назад. Он встретил на улице двух девочек десяти и восьми лет. И попросил за деньги вынести ему мусор из квартиры».

Школьницы согласились помочь 70-летнему мужчине, ведь родители их учили, что пожилым людям нужно всегда приходить на помощь.

«Они втроем зашли в подъезд. Когда дверь захлопнулась на электрический замок, вдовец повернулся к девочкам, расстегнул ширинку и достал свой половой член. Дети пришли в замешательство и застыли на месте. Пенсионер воспользовался ситуацией и стал мастурбировать перед потерпевшими. Через несколько минут они пришли в себя и сумели убежать с места преступления», — дополнил источник.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Сейчас его допрашивают следователи. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.