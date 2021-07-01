ВСУ нанесли удар из артиллерии по населенному пункту Минеральное в ДНР

Донецк, 1 июля. Подразделения ВСУ обстреляли из артиллерии поселок Минеральное под Ясиноватой на линии разграничения в ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что бойцы ВСУ открыли огонь по населенному пункту из артиллерийских орудий калибра 122 мм.

«Открыли огонь со стороны подконтрольного Киеву города Авдеевки. Выпущено 20 снарядов из 122-мм орудий», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ДНР отметили, что подразделения ВСУ игнорируют запросы республики об установлении режима прекращения огня с помощью координационного механизма.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие республики сделают все возможное для защиты жителей Донбасса от обстрелов ВСУ. Он также предупредил, что Киеву не сойдут с рук военные провокации, передает «Царьград».