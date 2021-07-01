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Путин подписал закон об отмене административной ответственности за безбилетный проезд

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:31
Общество
Путин подписал закон об отмене административной ответственности за безбилетный проезд
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 1 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене административной ответственности за проезд в общественном транспорте без билета.

Статья, которая вводит ответственность за безбилетный проезд, была исключена из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. С марта текущего года изменился Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Регионы могут самостоятельно вводить штрафы за безбилетный проезд.

Кондуктор в Красноярске ранее попала под следствие, так как высадила ребенка из автобуса. У школьника не было наличных денег, а в транспорте не работал терминал.

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