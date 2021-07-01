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Эфир: Ветераны войны в Афганистане и Чечне рассказывают о задачах ВС РФ и патриотизме

  /   Обновлено: 01 июля 2021 15:57
Общество
Эфир: Ветераны войны в Афганистане и Чечне рассказывают о задачах ВС РФ и патриотизме
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

В четверг, 1 июля, с 15:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ветераны боевых действий в Чечне, Донбассе, Приднестровье и Афганистане рассказывают, как защищали мирных жителей в зоне локальных конфликтов.

1 июля в России отмечается памятная дата — День ветеранов боевых действий. С 2009 года этот день также носит название День памяти и скорби ветеранов боевых действий. Гости студии делятся воспоминаниями о том, как купировали конфликты в Чечне, Донбассе и Приднестровье. А также дискутируют о патриотическом воспитании современной молодежи и о нынешнем состоянии российской армии.

На вопросы журналистов в студии пресс-центра отвечают:

  • Алексей Шмилик, участник чеченской войны, капитан милиции в отставке, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе Санкт-Петербурга;
  • Виталий Буленко, участник событий в Приднестровье;
  • Александр Селезнев, ветеран войны в Афганистане, тренер по кикбоксингу;
  • Александр Филиппов, доброволец, воевавший в Донбассе;
  • Герман Владимиров, глава «Ленинградского добровольца»;
  • Андрей Болгов, офицер запаса.

Мероприятие организовано информационным агентством «Народные новости» при поддержке Медиагруппы «Патриот».

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