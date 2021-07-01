Эфир: Ветераны войны в Афганистане и Чечне рассказывают о задачах ВС РФ и патриотизме

В четверг, 1 июля, с 15:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ветераны боевых действий в Чечне, Донбассе, Приднестровье и Афганистане рассказывают, как защищали мирных жителей в зоне локальных конфликтов.
1 июля в России отмечается памятная дата — День ветеранов боевых действий. С 2009 года этот день также носит название День памяти и скорби ветеранов боевых действий. Гости студии делятся воспоминаниями о том, как купировали конфликты в Чечне, Донбассе и Приднестровье. А также дискутируют о патриотическом воспитании современной молодежи и о нынешнем состоянии российской армии.
На вопросы журналистов в студии пресс-центра отвечают:
- Алексей Шмилик, участник чеченской войны, капитан милиции в отставке, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе Санкт-Петербурга;
- Виталий Буленко, участник событий в Приднестровье;
- Александр Селезнев, ветеран войны в Афганистане, тренер по кикбоксингу;
- Александр Филиппов, доброволец, воевавший в Донбассе;
- Герман Владимиров, глава «Ленинградского добровольца»;
- Андрей Болгов, офицер запаса.
Мероприятие организовано информационным агентством «Народные новости» при поддержке Медиагруппы «Патриот».