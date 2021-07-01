Эфир: Почему добровольцы готовы бесплатно работать там, где опасно

В четверг, 1 июля, с 14:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная волонтерской деятельности. На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным много говорилось о волонтерском движении в России. Добровольцы внесли огромный вклад в борьбу с пандемией, помощь волонтеров медицинскому персоналу трудно переоценить. Участники пресс-конференции рассказывают, как добровольцы работают сегодня, кто помогает врачам и пожилым людям и как влиться в ряды волонтеров.

Гости студии — координатор штаба волонтеров ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев и волонтер Анна Золотарева — объясняют, что движет добровольцами, которые порой готовы рискнуть здоровьем или даже жизнью ради помощи другим людям.