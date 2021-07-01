Сборные трех стран будут тренироваться в Приморье перед Олимпиадой в Токио

Владивосток, 1 июля. Олимпийские сборные отправятся в Приморский край, где проведут тренировки перед Играми в Токио. Гостей будут принимать с 2 июля по 29 августа.

В Приморский край отправятся 24 команды, в их числе 19 олимпийских и три паралимпийские сборные России, сборная команды Узбекистана по плаванию и команда Белоруссии по боксу. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Основными площадками предолимпийских сборов станут спортивный комплекс «Олимпиец», КСК «Фетисов Арена», кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, кампус Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, стрелково-стендовый комплекс «Стрелок», спорткомплекс «Динамо» и гребная база в поселке Лозовый Партизанского городского округа, пишет PrimaMedia.

Министерство спорта России ранее заявило о готовности поддержать Казань в желании провести летнюю Олимпиаду после завершения действия санкций.