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Кролики в Амурской области спасаются от наводнения на плоту
Видео
Кролики в Амурской области спасаются от наводнения на плоту

Экранизация стихотворения Николая Некрасова «Дед Мазай и зайцы» развернулась в селе Игнатьево Благовещенского района. Паводки вынудили местного жителя поселить своих кроликов на воде.

В Амурской области произошло наводнение, которое привело к подтоплению фермерского хозяйства. Лошадей и другую живность удалось перенести на возвышенность, а ушастые остались жить во власти стихии.

Хозяин и сам сейчас вынужденно разместился на островке, окруженном водой. Заботиться о зверюшках ему помогают неравнодушные местные жители. Глава администрации Чигринского сельсовета Любовь Андреева лично приехала проверить состояние 20 кроликов в плавучем доме.

По словам женщины, плот крепко закреплен веревками и животные находятся в полной безопасности. Взрослые особи и малыши получают достаточное количество воды, еды и ласки. Специалисты следят, чтобы никто из попавших в беду пушистиков не пострадал.

Село Игнатьевское пострадало из-за разлива Амура, почти вся территория населенного пункта оказалась подтопленной. Кстати, кролики умеют плавать, однако из-за длительного контакта с водой ушастик может заболеть.

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