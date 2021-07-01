Кнутов предупредил о хитрой уловке НАТО во время военных учений у границ РФ

Москва, 1 июля. Военные учения Украины и США Sea Breeze могут быть лишь прикрытием для реализации хитрого плана по переброске вооружений к границам России, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о существующей угрозе нацбезопасности из-за размещения войск НАТО вблизи российских границ. Он отметил, что после отведения ВС РФ от границы с Украиной Североатлантический альянс начал концентрировать там свои соединения.

«Я дал указание Минобороны потихоньку заканчивать и увести войска от границы. Но вместо того, чтобы позитивно на это реагировать, что они сделали? Они приперлись к нашим границам!» — заявил Путин.

Кнутов подчеркнул, что повод для беспокойства действительно есть, ведь сейчас в самом разгаре американо-украинские учения Sea Breeze. Эксперт отметил, что западные военные активно отрабатывают высадку десанта в Херсонской области под прикрытием флота и авиации.

«Это хитрая уловка, позволяющая США за 72 часа привести в боеготовность большое количество войск. То есть необходимо доставить только боевые расчеты, а техника уже на месте», — предупредил Кнутов.

По его словам, Украина пытается выслужиться перед НАТО, чтобы в будущем стать полноценным членом блока. Именно поэтому Киев позволяет тайно размещать иностранных военных вблизи российских границ. При этом экспертное сообщество не верит, что Альянс примет Украину в свои ряды, несмотря на все ее усилия, передает «Царьград».