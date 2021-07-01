Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 11:51
11:50
Весь мир
Война в Мозамбике: смогут ли ЮАР и Руанда справиться с «Исламским государством»
11:49
Общество
«Бесковидный пляж» может появиться в городе-курорте Сочи
11:48
Общество
В Калининградской области запретили автобусные экскурсии без ПЦР-теста на COVID-19
11:48
Общество
Первый COVID-free пляж могут открыть в Сочи в ближайшие дни
11:47
Происшествия
Правоохранители составили протокол на девушку-водителя Кокорина-младшего
11:46
Общество
Туроператора оштрафовали на 150 тыс. руб. за испорченный отдых пермской семьи на Кубе
11:46
Общество
Сургутские пожарные вытащили девушку и кота из горящей квартиры
11:46
Общество
Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
11:43
Армия
В МИД Украины обратились к НАТО из-за роста влияния России в Черном море
11:43
Экономика
Сигареты в России перестанут продавать дешевле 108 рублей за пачку
Все новости

Кнутов предупредил о хитрой уловке НАТО во время военных учений у границ РФ

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:12
Политика
Кнутов предупредил о хитрой уловке НАТО во время военных учений у границ РФ
wikipedia.org  /  Sgt. Daniel Cole

Москва, 1 июля. Военные учения Украины и США Sea Breeze могут быть лишь прикрытием для реализации хитрого плана по переброске вооружений к границам России, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о существующей угрозе нацбезопасности из-за размещения войск НАТО вблизи российских границ. Он отметил, что после отведения ВС РФ от границы с Украиной Североатлантический альянс начал концентрировать там свои соединения.

«Я дал указание Минобороны потихоньку заканчивать и увести войска от границы. Но вместо того, чтобы позитивно на это реагировать, что они сделали? Они приперлись к нашим границам!» — заявил Путин.

Кнутов подчеркнул, что повод для беспокойства действительно есть, ведь сейчас в самом разгаре американо-украинские учения Sea Breeze. Эксперт отметил, что западные военные активно отрабатывают высадку десанта в Херсонской области под прикрытием флота и авиации.

«Это хитрая уловка, позволяющая США за 72 часа привести в боеготовность большое количество войск. То есть необходимо доставить только боевые расчеты, а техника уже на месте», — предупредил Кнутов.

По его словам, Украина пытается выслужиться перед НАТО, чтобы в будущем стать полноценным членом блока. Именно поэтому Киев позволяет тайно размещать иностранных военных вблизи российских границ. При этом экспертное сообщество не верит, что Альянс примет Украину в свои ряды, несмотря на все ее усилия, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кнутов предупредил о хитрой уловке НАТО во время военных учений у границ РФ
путин нато рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru