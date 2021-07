Появились постеры с героями сериала Resident Evil: Infinite Darkness

Москва, 1 июля. Создатели Resident Evil: Infinite Darkness показали свежие постеры с героями анимационного сериала.

На странице Netflix Geeked в Twitter появились четыре постера. На них представлены главные герои Леон Кеннеди и Клэр Редфилд, а также бывший капитан особого отряда армии США Mad Dogs и федеральный агент Шен Мей.

Here are the brand new character posters for RESIDENT EVIL: Infinite Darkness featuring Leon, Claire, Jason and Shen May. Coming to Netflix July 8th. pic.twitter.com/dqEKgrOS9z