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Появились постеры с героями сериала Resident Evil: Infinite Darkness

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:07
Общество
Появились постеры с героями сериала Resident Evil: Infinite Darkness
Кадр из сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма»

Москва, 1 июля. Создатели Resident Evil: Infinite Darkness показали свежие постеры с героями анимационного сериала.

На странице Netflix Geeked в Twitter появились четыре постера. На них представлены главные герои Леон Кеннеди и Клэр Редфилд, а также бывший капитан особого отряда армии США Mad Dogs и федеральный агент Шен Мей.

События в новых сериях разворачиваются спустя несколько лет после четвертой части игры Resident Evil. Героям предстоит противостоять очередным вспышкам вируса, превращающего людей в зомби.

Сериал по игре Resident Evil покажут на стриминговой платформе Netflix 8 июля. В съемках приняли участие Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес.

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