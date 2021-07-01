Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Минск, 1 июля. Президент России Владимир Путин созвонился по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Политики провели телефонные переговоры 1 июля. Подробностей беседы пока не появилось. Владимир Путин ранее признался, что нет оснований не доверять Александру Лукашенко на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

По версии белорусского коллеги, Минск получил информацию о взрывном устройстве на борту воздушного судна, отметил президент России. Пилота никто не заставлял сажать самолет на территории Белоруссии.