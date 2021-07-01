Пентагон устанавливает причины внезапной смерти подполковника ВВС США в Катаре

Вашингтон, 1 июля. Подполковника ВВС США Джеймса Уиллиса обнаружили мертвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Утверждается, что его смерть не связана с боевыми действиями.

Как сообщает издание Air Force Times, американский офицер был включен спецслужбами Ирана в список лиц, которые причастны к убийству генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего элитное спецподразделение Корпуса стражей исламской революции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти Уиллиса. Известно, что офицер командовал эскадрильей американских ВВС «Красная лошадь». Он находился в Катаре для поддержки военной операции ВС США, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что официальный Тегеран заявил об отказе от планов отомстить за смерть Сулеймани. Было объявлено, что добиваться справедливости планируется только в судах.