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Пентагон устанавливает причины внезапной смерти подполковника ВВС США в Катаре
Политика
Пентагон устанавливает причины внезапной смерти подполковника ВВС США в Катаре
airforce.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 1 июля. Подполковника ВВС США Джеймса Уиллиса обнаружили мертвым на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Утверждается, что его смерть не связана с боевыми действиями.

Как сообщает издание Air Force Times, американский офицер был включен спецслужбами Ирана в список лиц, которые причастны к убийству генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего элитное спецподразделение Корпуса стражей исламской революции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти Уиллиса. Известно, что офицер командовал эскадрильей американских ВВС «Красная лошадь». Он находился в Катаре для поддержки военной операции ВС США, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что официальный Тегеран заявил об отказе от планов отомстить за смерть Сулеймани. Было объявлено, что добиваться справедливости планируется только в судах.

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сша иран сулеймани
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