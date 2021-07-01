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Турция официально вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин
Весь мир
Турция официально вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 1 июля. Турция завершила процесс выхода из международного соглашения о предотвращении насилия в отношении женщин, также известного как Стамбульская конвенция. С сегодняшнего дня республика официально перестает быть участником договора.

О решении турецких властей выйти из соглашения было объявлено в марте. Это заявление вызвало бурное негодование со стороны как региональных и международных общественных организаций, так и у обычных граждан.

Недовольные решением Анкары общественники направили требование о сохранении членства Турции в конвенции в государственный совет. Однако 30 июня стало известно, что орган отклонил это прошение и постановил продолжить процесс вывода республики из состава участников соглашения.

Турки недовольны

Между тем турецкие граждане продолжают протестовать против отказа от участия в Стамбульской конвенции. Тысячи граждан выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство решением Анкары — и останавливаться они не планируют.

«Мы продолжим нашу борьбу, Турция стреляет себе в ногу этим решением», — заявила 30 июня президент Федерации ассоциаций турецких женщин Канан Гуллу.

Правозащитник отметила, что с момента подписания указа о выходе из конвенции президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в марте все меньше женщин обращаются в профильные организации по защите от насилия. В то же время, отмечает Гуллу, количество правонарушений в их отношении продолжает расти — в том числе из-за экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Несмотря на заявления общественников, в офисе президента Турции отмечают, что никаких серьезных последствий отказ от участия в соглашении не принесет.

«Выход нашей страны из конвенции не приведет к каким-либо правовым или практическим недостаткам в предотвращении насилия в отношении женщин», — заявили в администрации Эрдогана 29 июня.

Спорный указ

Стамбульская конвенция, призванная положить конец насилию в отношении женщин, была подписана в Турции в 2011 году — и Анкара стала одной из первых, кто ратифицировал этот документ.

Однако Турция также стала первым государством, решившим покинуть договор. Эти действия Анкара оправдала тем, что ряд формулировок документа, в том числе понятие «гендер», могут использоваться пропагандистскими группами для распространения ЛГБТК-ценностей. Конвенцию назвали противоречащей традиционным семейным ценностям.

Впоследствии вице-президент Турции Фуат Октай пояснил, что борьба за права женщин будет продолжена.

«Нет необходимости искать лекарство снаружи и подражать другим в достижении этой высшей цели», — заявил он.

В ответ на критику со стороны США и Евросоюза турецкие власти заявили о планах разработать собственный документ, который позволит бороться с насилием в отношении женщин, сохраняя при этом «традиционные ценности». На сегодняшний день новостей о создании такого законопроекта не появлялось.

Ситуация с женскими правами в Турции все еще остается плачевной. Ранее международная редакция ФАН писала о том, как насилию в стране подвергаются уроженки стран СНГ. Нередко эти правонарушения приводят к значительному вреду для здоровья женщин или даже летальным исходам, однако далеко не всегда жертвы противоправных действий могут рассчитывать на справедливый суд над преступниками.

Согласно данным из открытых источников, в общей сложности в 2020 году более 792 женщин в Турции подвергались насилию. Из них 96 женщин были изнасилованы, до 147 женщин домогались. Не менее 818 женщин были превращены мужчинами в секс-работниц. Как сообщает Bianet, за тот же период турецкими мужчинами были убиты как минимум 284 женщины. Если к этому добавить убийства, совершенные в 2019 году, но отразившиеся в прессе лишь в 2020-м, это число увеличится до 305 человек. Стоит отдельно подчеркнуть, что речь идет исключительно об официальных данных.

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