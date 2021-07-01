Самолет рейса Екатеринбург — Геленджик столкнулся с птицами при наборе высоты

Екатеринбург, 1 июля. Воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», выполняющее рейс Екатеринбург — Геленджик, столкнулось со стаей птиц во время набора высоты.

Командир сообщил диспетчеру о случившемся и принял решение продолжить полет в пункт назначения, так как бортовая система работает исправно. На борту находятся шестеро членов экипажа и 141 пассажир, в том числе 37 детей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Незадолго до этого Airbus-320 авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей во время перелета из Салехарда в Тюмень. Двигатель получил повреждения, лайнер отстранили от полетов и направили на техническую экспертизу, сообщал сайт 360tv.ru.