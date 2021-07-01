Марков назвал возможные причины «информационного вакуума» Навального

Осужденный оппозиционер Алексей Навальный в последнее время выпал из информационной повестки своей команды, большая часть которой покинула территорию РФ. По словам политолога Сергея Маркова, окружение блогера сейчас занимается обустройством своей жизни за рубежом и поиском спонсоров, а на своего лидера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, им «абсолютно наплевать».

После решения столичного суда признать экстремистскими организациями «Фонд борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и связанные с ним структуры ближайшие соратники Навального практически перестали вспоминать «шефа» в своих соцсетях. Помимо традиционного поста о количестве дней, проведенных оппозиционером в исправительном учреждении, никаких новостей по его повестке от Леонида Волкова, Ивана Жданова и прочих бывших «коллег» не появляется. При этом буквально несколько месяцев назад все они как по команде публиковали сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья осужденного основателя ФБК.

В беседе с корреспондентом ФАН директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков объяснил, что отсутствие Алексея Навального в информационной повестке его ближайших соратников связано с тем, что растиражированный ими проект с «умирающим» оппозиционером оказался провальным. Эксперт подчеркнул, что на текущий момент члены команды блогера придумывают какой-то новый план, поскольку все их проекты должны быть ликвидированы по решению суда как экстремистские организации, что полностью разрушило их стратегию.

«Сейчас они, скорее всего, разрабатывают новый план, поскольку российские власти заняли достаточно жесткую позицию — выкорчевывают и блокируют все ресурсы, занимавшиеся подготовкой «майдана» в РФ. Команда Навального действует не по велению души, а по зарплате и выделенным им ресурсам, поэтому на текущий момент они все заняты своими делами — обустраивают свою жизнь за рубежом. Наплевать им абсолютно на этого Навального», — отметил Марков.

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По словам собеседника, многие представители оппозиции покинули территорию России и обустроились в странах ЕС, а также в Грузии и даже на Украине. Он констатировал, что за рубежом они намерены продолжать свою подрывную деятельность и содействовать Западу в информационных атаках на Россию.

«Сейчас соратники Навального потихоньку отползают в разные страны, создают центры в Литве, Грузии и в Киеве, откуда начнут новый этап своей деятельности. Они планировали выходить на «белорусский» сценарий, но понятно, что он не получается, поэтому они вынуждены менять формы работы. Кроме того, они занимаются поиском источников финансирования, поскольку в последнее время не получают пожертвований от сторонников», — добавил политолог.

Также Марков не исключил, что оппозиционеры еще придумают какую-нибудь информационную провокацию, связанную с Навальным. Он подчеркнул, что выпадение основателя ФБК из повестки только подтверждает, что его образ «борца с режимом» создавался искусственно на средства зарубежных кураторов:

«Я уверен, что этот период закончится. Опять будут кричать, создавать много шума. Нынешний информационный вакуум является подтверждением искусственности «феномена» Алексея Навального. О нем вспоминают только те, кому платят деньги за проявленный интерес к нему, присуждают какие-то награды, кого-то приглашают на различные конференции и так далее».

В конце беседы с корреспондентом ФАН политолог заявил, что Навальный, несмотря на то, что о нем почти ничего не слышно, по-прежнему остается важным инструментом для Запада. По мнению эксперта, он все еще может быть использован зарубежными спецслужбами в качестве своеобразного триггера.

«Нет сомнений, что Навальный вернется в повестку, потому что он является инструментом спецслужб США, работающих против России. Запад, конечно, будет продолжать использовать такой ресурс, как находящийся в тюрьме оппозиционер, для раскручивания атак на нашу страну», — подытожил Сергей Марков.

Ранее ФАН сообщал, что Алексей Навальный дважды говорил о желании совершить побег из мест лишения свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.