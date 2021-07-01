Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 13:23
13:22
Общество
В России увеличат срок лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде
13:21
Происшествия
Правоохранители пришли с обысками в штаб Олега Степанова
13:18
Экономика
Лесозаготовители считают необходимым введение системы прослеживаемости древесины
13:18
Весь мир
Калифорния ввела санкции против 17 штатов США из-за «ущемления прав ЛГБТ»
13:18
Политика
Лукашенко назвал Россию постоянным стратегическим партнером Белоруссии
13:15
Весь мир
Глава СОМБ и СМИ ЦАР опровергли клевету западной прессы о ситуации в республике
13:15
Общество
Дмитрий Астрахан: Мне важно, чтобы фильм «Судьба диверсанта» задел молодых людей
13:13
Шоу-бизнес
«Астрахань такого еще не видела»: Волочкову в купальнике упрекнули за шпагат
13:13
Происшествия
Девушка из Братска рассказала о причинах жестокой расправы над приятелем
13:12
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с молоковозом в Башкирии
Все новости

Марков назвал возможные причины «информационного вакуума» Навального

  /   Обновлено: 01 июля 2021 12:45
Общество
Марков назвал возможные причины «информационного вакуума» Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Осужденный оппозиционер Алексей Навальный в последнее время выпал из информационной повестки своей команды, большая часть которой покинула территорию РФ. По словам политолога Сергея Маркова, окружение блогера сейчас занимается обустройством своей жизни за рубежом и поиском спонсоров, а на своего лидера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области, им «абсолютно наплевать».

После решения столичного суда признать экстремистскими организациями «Фонд борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и связанные с ним структуры ближайшие соратники Навального практически перестали вспоминать «шефа» в своих соцсетях. Помимо традиционного поста о количестве дней, проведенных оппозиционером в исправительном учреждении, никаких новостей по его повестке от Леонида Волкова, Ивана Жданова и прочих бывших «коллег» не появляется. При этом буквально несколько месяцев назад все они как по команде публиковали сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья осужденного основателя ФБК.

В беседе с корреспондентом ФАН директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков объяснил, что отсутствие Алексея Навального в информационной повестке его ближайших соратников связано с тем, что растиражированный ими проект с «умирающим» оппозиционером оказался провальным. Эксперт подчеркнул, что на текущий момент члены команды блогера придумывают какой-то новый план, поскольку все их проекты должны быть ликвидированы по решению суда как экстремистские организации, что полностью разрушило их стратегию.

«Сейчас они, скорее всего, разрабатывают новый план, поскольку российские власти заняли достаточно жесткую позицию — выкорчевывают и блокируют все ресурсы, занимавшиеся подготовкой «майдана» в РФ. Команда Навального действует не по велению души, а по зарплате и выделенным им ресурсам, поэтому на текущий момент они все заняты своими делами — обустраивают свою жизнь за рубежом. Наплевать им абсолютно на этого Навального», — отметил Марков.

Марков назвал возможные причины «информационного вакуума» Навального
Pr Scr youtube.com  / 60 минут

По словам собеседника, многие представители оппозиции покинули территорию России и обустроились в странах ЕС, а также в Грузии и даже на Украине. Он констатировал, что за рубежом они намерены продолжать свою подрывную деятельность и содействовать Западу в информационных атаках на Россию.

«Сейчас соратники Навального потихоньку отползают в разные страны, создают центры в Литве, Грузии и в Киеве, откуда начнут новый этап своей деятельности. Они планировали выходить на «белорусский» сценарий, но понятно, что он не получается, поэтому они вынуждены менять формы работы. Кроме того, они занимаются поиском источников финансирования, поскольку в последнее время не получают пожертвований от сторонников», — добавил политолог.

Также Марков не исключил, что оппозиционеры еще придумают какую-нибудь информационную провокацию, связанную с Навальным. Он подчеркнул, что выпадение основателя ФБК из повестки только подтверждает, что его образ «борца с режимом» создавался искусственно на средства зарубежных кураторов:

«Я уверен, что этот период закончится. Опять будут кричать, создавать много шума. Нынешний информационный вакуум является подтверждением искусственности «феномена» Алексея Навального. О нем вспоминают только те, кому платят деньги за проявленный интерес к нему, присуждают какие-то награды, кого-то приглашают на различные конференции и так далее».

В конце беседы с корреспондентом ФАН политолог заявил, что Навальный, несмотря на то, что о нем почти ничего не слышно, по-прежнему остается важным инструментом для Запада. По мнению эксперта, он все еще может быть использован зарубежными спецслужбами в качестве своеобразного триггера.

«Нет сомнений, что Навальный вернется в повестку, потому что он является инструментом спецслужб США, работающих против России. Запад, конечно, будет продолжать использовать такой ресурс, как находящийся в тюрьме оппозиционер, для раскручивания атак на нашу страну», — подытожил Сергей Марков.

Ранее ФАН сообщал, что Алексей Навальный дважды говорил о желании совершить побег из мест лишения свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Марков назвал возможные причины «информационного вакуума» Навального
навальный марков фбк фонд борьбы с коррупцией
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru