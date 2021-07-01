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Иск чеченского писателя к создателям «Аватара» рассмотрят 27 июля
Общество
Иск чеченского писателя к создателям «Аватара» рассмотрят 27 июля
Кадр из фильма «Аватар»

Москва, 1 июля. Хамовнический суд Москвы назначил на 27 июля заседание по иску чеченского писателя Руслана Закриева к кинокомпании 20th Century Fox International.

Закриев подал к создателям фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона иск о защите прав, смежных с авторскими. Он требует признать, что Кэмерон украл несколько фрагментов из его романа «Тотальная война. Секретное оружие», которые стали ключевыми при создании фильма.

Писатель уже в третий раз обращается в суд с требованием признать его соавтором фильма Кэмерона. Роман Закриева был опубликовал в 2002 году на сайте «Проза.ру», а голливудский фильм вышел в прокат в 2009 году.

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