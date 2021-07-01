Фомин рассказал Кудрявцевой о тяжелой зависимости

Москва, 1 июля. Известный российский исполнитель Митя Фомин стал гостем программы «Секрет на миллион», где откровенно рассказал о пути к славе и своей борьбе с тяжелой зависимостью.

Российский артист прославился благодаря поп-группе Hi-Fi. Во время пика популярности коллектива его психика не справлялась с серьезными нагрузками, поэтому в какой-то момент он дал слабину и позволил себе увлечься запрещенными веществами. Спустя годы Фомин с ужасом вспоминает то время, когда пустился во все тяжкие и не контролировал себя. Порой он доходил до состояния галлюцинаций.

«Это было страшно! Я видел чертей!» — признался музыкант в эпизоде программы Леры Кудрявцевой, который выйдет на НТВ 3 июля.

Долгое время артист боролся с зависимостью, и в конце концов смог с ней справиться. Ведущая шоу «Секрет на миллион» считает, что Фомин — очень сильный человек, сообщает Teleprogramma.pro. Однако даже ему тяжело смириться со смертью близких людей. Экс-солист Hi-Fi рассказал, что потеря родного человека стала для него настоящей точкой отсчета для взросления.

«Когда приезжаешь в дом и видишь: остановлены часы, занавешено зеркало — ты взрослеешь», — не сдержав слезы, рассказал музыкант.

Жизнь Фомина с годами заметно наладилась, он полностью оправился от тяжелых потерь и избавился от зависимости. Недавно стало известно, что музыкант потратился на покупку дома в Крыму.