Американские военные назвали главное преимущество армии России

Вашингтон, 1 июля. Россия всегда была лидером в разработке ракетных систем, но современное вооружение — не единственное, что делает ее армию настолько эффективной, рассказывают военные из США.

Вооруженные силы России регулярно проводят масштабные военные маневры с максимально приближенными к реальности условиям. Целью подобных тренировок является не только проверка боеготовности армии, но и укрепление статуса сверхдержавы, пишет издание «Народные Новости». На этом фоне своим мнением о российской армии решили поделиться американские военные.

«Русские всегда были лидерами в ракетных технологиях, это признают даже западные эксперты. Посмотрите на эти ракеты! «Бастион», «Сармат», С-400 – все это вещи на совершенно ином уровне», — рассказал военнослужащий ВС США.

Но главными преимуществами российской армии, по мнению американцев, является невероятная сила духа и высокий уровень патриотизма. Соединенные Штаты не могут похвастать тем же. Пентагону приходится заманивать солдат деньгами.

«Если бы не высокая зарплата я бы вряд ли так сильно рисковал своей жизнью», — сказал собеседник журналистов, добавив, что подавляющее большинство его сослуживцев придерживаются того же мнения.

При этом американцы признались, что восхищаются российской армией. Они уверены, что лишь ей под силу справиться с любой другой на нашей планете.

Ранее в США разглядели зловещий сигнал, который Россия посылает НАТО в Средиземноморье. В то же время генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский предупредил об опасных последствиях активности Альянса в Черном море, пишет INFOX.