Девочка-подросток зарезала 14-летнего приятеля в Братске

Братск, 1 июля. Школьница из Братска поссорилась с 14-летним приятелем и ударила его ножом в сердце. Юноша скончался в машине скорой помощи.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемая скрылась с места преступления, но была оперативно задержана, сообщает СК РФ по Иркутской области.

Как оказалось, задержанной исполнилось 16 лет, а ссора молодых людей произошла на совместной прогулке с друзьями. Инцидент случился на площади возле Драматического театра Братска, где компания подростков проводила свое свободное время.

Словесная перепалка между парнем и девушкой быстро переросла в конфликт, в ходе которого последняя выхватила нож-бабочку и нанесла юноше меткий удар. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, однако мальчика доставить в больницу не успели — он скончался в медицинской машине.

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