Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 11:50
11:48
Общество
В Калининградской области запретили автобусные экскурсии без ПЦР-теста на COVID-19
11:48
Общество
Первый COVID-free пляж могут открыть в Сочи в ближайшие дни
11:47
Происшествия
Правоохранители составили протокол на девушку-водителя Кокорина-младшего
11:46
Общество
Туроператора оштрафовали на 150 тыс. руб. за испорченный отдых пермской семьи на Кубе
11:46
Общество
Сургутские пожарные вытащили девушку и кота из горящей квартиры
11:46
Общество
Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
11:43
Армия
В МИД Украины обратились к НАТО из-за роста влияния России в Черном море
11:43
Экономика
Сигареты в России перестанут продавать дешевле 108 рублей за пачку
11:43
Экономика
Россиянам стало сложнее получать микрозаймы
11:38
Экономика
Начал работу первый цифровой проект ЕАЭС «Работа без границ»
Все новости

Девочка-подросток зарезала 14-летнего приятеля в Братске

  /   Обновлено: 01 июля 2021 11:45
Происшествия
Девочка-подросток зарезала 14-летнего приятеля в Братске
pixabay.com  /  PD

Братск, 1 июля. Школьница из Братска поссорилась с 14-летним приятелем и ударила его ножом в сердце. Юноша скончался в машине скорой помощи.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемая скрылась с места преступления, но была оперативно задержана, сообщает СК РФ по Иркутской области.

Как оказалось, задержанной исполнилось 16 лет, а ссора молодых людей произошла на совместной прогулке с друзьями. Инцидент случился на площади возле Драматического театра Братска, где компания подростков проводила свое свободное время.

Словесная перепалка между парнем и девушкой быстро переросла в конфликт, в ходе которого последняя выхватила нож-бабочку и нанесла юноше меткий удар. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, однако мальчика доставить в больницу не успели — он скончался в медицинской машине.

Ранее стали известны подробности дерзкого убийства американки под Нижним Новгородом. Подозреваемого в убийстве и изнасиловании студентки из США задержали, сообщал 360.tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Девочка-подросток зарезала 14-летнего приятеля в Братске
убийство ск рф сердце подростки иркутская область ножевое ранение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru