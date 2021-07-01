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СК возбудил уголовное дело после гибели школьника под футбольными воротами в Крыму

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:51
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели школьника под футбольными воротами в Крыму
pixabay.com  /  PD

Джанкой, 1 июля. Следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика на спортивной площадке, сообщили в ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Инцидент произошел в городе Джанкой. Металлические футбольные ворота рухнули на школьника, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и скончался на месте. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Незакрепленные ворота являлись собственностью управления городской администрации по вопросам ЖКХ. Случившееся стало результатом ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей должностными лицами.

Аналогичный случай произошел на юге Москвы. Футбольные ворота упали на маленького мальчика и серьезно травмировали его, сообщало РИАМО.

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ребенок ворота джанкой
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