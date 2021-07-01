Поляризацию топ-кварков и антикварков изучили с помощью детектора ATLAS

Женева, 1 июля. Ученые измерили поляризацию топ-кварков и антикварков в рамках эксперимента ATLAS на Большом адронном коллайдере, расположенном близ Женевы.

Физики, принимающие участие в эксперименте ATLAS на Большом адронном коллайдере (БАК), провели работу по измерению поляризации топ-кварков и антикварков. Подробное описание исследования было опубликовано на официальном сайте коллаборации.

Топ-кварки представляют собой самый тяжелый вид кварков. Они отличаются крайне малой продолжительностью жизни и неспособностью к адронизации. Все эти свойства привлекают внимание научного сообщества. Ученые утверждают, что результаты измерения на детекторе ATLAS совпадают с предсказаниями Стандартной модели физики.

Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц, расположенный на границе Швейцарии и Франции. В его строительстве приняли участие ученые из разных стран мира, в том числе и из России. Как сообщает издание «Ридус», российские компоненты для Кольцевого коллайдера будущего успешно прошли испытания в Европейской организации по ядерным исследованиям.

Как сообщалось ранее, швейцарские ученые выяснили, какие элементы первыми появились во Вселенной. К их числу отнесли кварки и глюоны, которые впоследствии преобразовались в нейтроны.