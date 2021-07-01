Жительница Саратовской области убила мужа из-за плохого отношения к пасынку

Маркс, 1 июля. Правоохранительные органы завершили расследование уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы. Женщина подозревается в убийстве своего мужа, совершенного на почве его плохого отношения к пасынку.



Перед трагедией супружеская пара вместе распивала спиртное. Чуть позже мужчина начал ругаться с пасынком, с которым у него были непростые отношения. Женщина осталась недовольна поведением мужа, взяла со стола нож и ударила супруга в область спины. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

«Подозреваемая уже дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Конечно, она вряд ли хотела убивать мужа, но трагедия все-таки произошла. Учитывая отсутствие судимостей и чистосердечное признание, думаю, наказание будет сравнительно мягким», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов.

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