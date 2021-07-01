Эндокринолог Дюкарева поделилась эффективными способами избавления от лишнего веса

Москва, 1 июля. Два эффективных способа, которые помогут человеку избавиться от лишнего веса, назвала эндокринолог поликлиники №2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева.

Чтобы сбросить ненужные килограммы, в первую очередь необходимо уменьшить калорийность питания на 500-1000 килокалорий от типичного рациона. При этом следует учитывать количество клетчатки.

Также врач призвала обязательно увеличить объем физических нагрузок. Дело в том, что для борьбы с ожирением нужно заниматься спортом не менее получаса в день, пишет газета «Аргументы и Факты».

Секреты правильного питания ранее раскрыла российский врач-диетолог Елена Дороднева. По ее словам, победить лишний вес можно только при условии правильного питания и необходимого лечения.