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Эндокринолог Дюкарева поделилась эффективными способами избавления от лишнего веса

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:43
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Общество
Эндокринолог Дюкарева поделилась эффективными способами избавления от лишнего веса
pixabay.com

Москва, 1 июля. Два эффективных способа, которые помогут человеку избавиться от лишнего веса, назвала эндокринолог поликлиники №2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева.

Чтобы сбросить ненужные килограммы, в первую очередь необходимо уменьшить калорийность питания на 500-1000 килокалорий от типичного рациона. При этом следует учитывать количество клетчатки.

Также врач призвала обязательно увеличить объем физических нагрузок. Дело в том, что для борьбы с ожирением нужно заниматься спортом не менее получаса в день, пишет газета «Аргументы и Факты».

Секреты правильного питания ранее раскрыла российский врач-диетолог Елена Дороднева. По ее словам, победить лишний вес можно только при условии правильного питания и необходимого лечения.

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