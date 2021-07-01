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Путин запретил демонстрацию изображений нацистских военных преступников

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:52
Политика
Путин запретил демонстрацию изображений нацистских военных преступников
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещена демонстрация изображений нацистских военных преступников.

Согласно новому закону, в России запрещено ношение изображений Гитлера и других руководителей Третьего рейха, их выступления признаны экстремистскими материалами. Речь идет не о всех членах, а о руководителях организаций, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

Кроме того, под запрет попала демонстрация изображений без признаков пропаганды и оправдания нацизма. Ранее глава государства также запретил демонстрацию нацистской символики.

Также известно, что Путин подписал закон о запрете уравнивания роли СССР и нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Закон был одобрен Госдумой 9 июня, а Совфедом — 23 июня.

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