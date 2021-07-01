Путин узаконил обязательное открытие представительств зарубежных IT-гигантов в России

Москва, 1 июля. Интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут открывать свои представительства в РФ. Президент России Владимир Путин подписал такой закон.

Российский лидер подписал закон о международных IT-гигантах. Согласно нововведению, интернет-компании с охватом аудитории более 500 тысяч россиян должны будут открывать представительства в РФ.

Действие закона начнется с 1 января 2022 года. Они будут представлять интересы головных компаний и нести ответственность за распространение в интернете личных данных россиян.

Роскомнадзор потребовал ведомства информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования о применении некоторых сервисов VPN. Данные можно направить на электронный адрес РКН.