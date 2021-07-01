Цены на молочную продукцию могут подняться в России осенью

Москва, 1 июля. Российские изготовители молочной продукции предупредили о ее вероятном подорожании из-за роста стоимости производства.

Нынешнее медленное повышение цен на сырое молоко и продукты его переработки не покрывает увеличивающиеся затраты, связанные с их выпуском, пишет РБК со ссылкой на опрошенных представителей отрасли. Росстат сообщал, что изменение в цене на молоко составило в начале года лишь 1%, тогда как сахар и некоторые овощи подорожали более чем на 45%.

Гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев заявил, что итоговая стоимость молока может вырасти на 7–10% к осени текущего года. Его компания входит в число пяти крупнейших на российском рынке. Между тем в Минсельхозе отмечают, что отпускные цены все еще остаются стабильными.

Молоко внесено в правительственный перечень социально значимых продуктов. Роспотребнадзор ранее выдал рекомендации для граждан по употреблению молочной продукции.