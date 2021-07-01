Зеленского обвинили в незнании истории после слов о разных народах России и Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский вопреки словам президента России Владимира Путина заявил, что русские и украинцы не являются одним народом. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что глава украинского государства не очень знаком с историей, если делает подобного рода умозаключения.

30 июня российский лидер Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом украинское руководство глава государства счел «явно недружественным» по отношению к Москве.

«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», — сказал Путин.

Высказывание главы российского государства взбудоражило украинское общество. Так, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что украинцы и русские — два разных народа. Кроме того, он указал на то, что русские также не являются коренным народом Украины, поскольку у них есть собственное государство.

«Позиция президента Украины Владимира Зеленского и воля украинского народа — четкая: это наша страна, и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих», — заключил Кулеба.

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Не заставил себя ждать и ответ Владимира Зеленского. По словам политика, хотя две страны и объединяет общая часть истории, в том числе победа над фашизмом и национальные трагедии, а также память, соседство и родственники, украинцы и русские — не один народ.

«Давайте наконец-то расставим точки над «i». Мы — точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Были бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг», — сказал Зеленский.

Примечательно, что еще до своего избрания Зеленский заявлял, что русские и украинцы являются братскими народами.

«Внимание! Важная информация! Президент Зеленский — ненастоящий. Зеленского украли и подменили на двойника. А вот на видео — и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал», — написал на своей странице в соцсетях депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В свою очередь политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей оценил высказывание Зеленского. Эксперт уличил главу украинского государства в незнании истории.

«Гривны — конечно, хорошо, но с каких пор желто-голубой флаг развевается над Украиной? Если Зеленский считает, что принадлежность к украинскому народу определяется петлюровским флагом, то тогда получается, что до Симона Петлюры не было украинцев, они не существовали, недавно появились?! Владимир Путин в своем комментарии отметил то, на что Зеленский, видимо, не обратил внимание: что ранее русскими назывались, до появления петлюровских флагов, три ветви одного и того же русского народа — малороссы, великороссы, белорусы. Похоже, Зеленский не очень знаком с историей, иначе бы он с этим не спорил», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее украинский экономист Андрей Головачев выразил мнение, что спасти Украину может только отставка Владимира Зеленского и внеочередные президентские и парламентские выборы. Он уверен, что украинское общество ошиблось, выбрав себе в президенты Владимира Зеленского.