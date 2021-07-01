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Льготную ипотеку продлили в России еще на один год

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:41
Экономика
Льготную ипотеку продлили в России еще на один год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июля. Правительство Российской Федерации приняло решение продлить льготную ипотечную программу до 1 июля 2022 года.

Это было сделано по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Купить жилье в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» со 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Также кабмин расширил условия программы «Семейная ипотека». Теперь возможностью смогут воспользоваться российские семьи с одним ребенком, который был рожден после 1 января 2018 года.

В России ожидают снижения цен на жилую недвижимость. Тенденцию могут вызвать увеличение предложения от инвесторов и сокращение спроса.

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