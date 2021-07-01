Зеленский ответил на слова Путина о едином народе Украины и России

Киев, 1 июля. Граждане Украины и Российской Федерации не являются одним народом, несмотря на то, что у них много общего, уверен украинский лидер Владимир Зеленский.

Таким образом он ответил на соответствующее заявление российского президента Владимира Путина в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — подчеркнул Зеленский.

В ходе прямой линии у Путина поинтересовались, почему Украина не вошла в список недружественных стран. По его словам, украинцы и русские являются одним народом, «единым целым». Он уточнил, что по отношению к России недружественным выступает только нынешнее руководство Киева.

Ранее украинский лидер провел телефонный разговор с папой римским Франциском и пригласил его посетить страну с официальным визитом. Также стороны обсудили разрешение ситуации в Донбассе.