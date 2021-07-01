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Назван продукт, который увеличивает продолжительность жизни

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:31
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Общество
Назван продукт, который увеличивает продолжительность жизни
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 1 июля. Главное правило долголетия — это здоровый образ жизни. Под этим подразумевается отказ от вредных привычек, правильное питание, сон и физические нагрузки.

В последнее время питанию и влиянию отдельных продуктов на организм отводится особая роль. Врачи и ученые пытаются определить способ продления жизни с помощью особых диет. Восприимчивость организма к различным болезням усиливается в процессе старения, заявили эксперты из Университета Макгилла в Монреале. Однако одна из специй может значительно уменьшить вероятность развития этих заболеваний.

Куркума обладает антимикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она не допускает роста раковых клеток, может улучшать состояние в случае рассеянного склероза, заболеваний почек и метаболического синдрома, сообщает The Express.

Человек, страдающий от заболеваний, реже доживает до глубокой старости. Именно поэтому нужно заранее предпринимать меры, которые позволят избежать недугов. Так, в рацион можно добавить куркуму, овощи и фрукты.

Ранее сообщалось, что грейпфрут был включен в список продуктов, полезных для здоровья печени. Он содержит нарингин и нарингенин, которые оказывают защитную функцию.

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