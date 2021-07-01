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Украинского футбольного фаната арестовали за избиение россиянина на Евро-2020

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:33
Происшествия
Украинского футбольного фаната арестовали за избиение россиянина на Евро-2020
pixabay.com  /  TryJimmy

Глазго, 1 июля. Футбольного фаната из Украины арестовали за нападение на российского болельщика во время матча Швеция — Украина. Об этом пострадавший рассказал журналистам.

Россиянин сообщил, что агрессора заключили под стражу. Он признался, что еще не думал о дальнейшем развитии этой ситуации и даже не успел рассказать обо всем семье.

Мужчина в футболке сборной России оказался на трибуне с украинскими болельщиками. Они набросились на него, разорвали одежду и отобрали флаг. Все это произошло на стадионе в Глазго, где сборная Украины одержала победу над командой Швеции.

Еще одна драка футбольных фанатов произошла на стадионе Самара-Арена, в ней приняли участие десятки человек. Причиной стало то, что фанаты одного клуба дернули флаг противников.

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футбол драка украинец Евро-2021
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