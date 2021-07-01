Украинского футбольного фаната арестовали за избиение россиянина на Евро-2020

Глазго, 1 июля. Футбольного фаната из Украины арестовали за нападение на российского болельщика во время матча Швеция — Украина. Об этом пострадавший рассказал журналистам.

Россиянин сообщил, что агрессора заключили под стражу. Он признался, что еще не думал о дальнейшем развитии этой ситуации и даже не успел рассказать обо всем семье.

Мужчина в футболке сборной России оказался на трибуне с украинскими болельщиками. Они набросились на него, разорвали одежду и отобрали флаг. Все это произошло на стадионе в Глазго, где сборная Украины одержала победу над командой Швеции.

Еще одна драка футбольных фанатов произошла на стадионе Самара-Арена, в ней приняли участие десятки человек. Причиной стало то, что фанаты одного клуба дернули флаг противников.