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Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Англии
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Англии
Global Look Press  /  MOD Russia

Лондон, 1 июля. Двое мужчин погибли во время крушения легкомоторного самолета. Трагедия произошла на территории графства Западный Сассекс.

Сообщается, что погибшим мужчинам было 68 и 58 лет. Один из них проживал в Госпорте, а другой — в Буллз-Кросс. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Точные причины авиакрушения пока неизвестны.

СК возбудил дело после крушения вертолета в Ленобласти, сообщал сайт 360tv.ru. Военные следователи начали уголовное производство после трагедии с Ми-8.

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