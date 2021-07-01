Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Англии

Лондон, 1 июля. Двое мужчин погибли во время крушения легкомоторного самолета. Трагедия произошла на территории графства Западный Сассекс.

Сообщается, что погибшим мужчинам было 68 и 58 лет. Один из них проживал в Госпорте, а другой — в Буллз-Кросс. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Точные причины авиакрушения пока неизвестны.

СК возбудил дело после крушения вертолета в Ленобласти, сообщал сайт 360tv.ru. Военные следователи начали уголовное производство после трагедии с Ми-8.