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Минздрав России сообщил о начале повторной вакцинации населения от коронавируса

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:19
Общество
Минздрав России сообщил о начале повторной вакцинации населения от коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июля. Министерство здравоохранения России объявило о старте повторной вакцинации от коронавируса нового типа.

Ревакцинация может быть произведена любым зарегистрированным в России препаратом и вне зависимости от наличия антител к заболеванию, указали в министерстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повторная вакцинация от коронавирусной инфекции стартует в городе 1 июля. Москвичи могут выбрать любой препарат из доступных в 20 пунктах ревакцинации.

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 года. Летом прошлого года Россия стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина против коронавируса нового типа.

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