Вышел первый трейлер сиквела «Не дыши»

Лос-Анджелес, 1 июля. Остросюжетный триллер «Не дыши» наконец получил долгожданное продолжение. Компания Sony Pictures представила первый трейлер предстоящей киноленты со Стивеном Лэнгом.

Фильм стал продолжением картины, которая вышла на экраны в 2015 году и собрала в прокате более 150 миллионов долларов. Первая часть рассказывала о группе подростков, которые в поисках легкой наживы решили ограбить слепого старика по имени Норман. Однако все оказалось не так просто, и не все смогли выбраться живыми из того дома.

Действия «Не дыши — 2» разворачиваются спустя несколько лет после событий предыдущей части. Норман живет размеренной и спокойной жизнью, воспитывая девочку-сироту. Однако ему вновь приходится вернуться к оружию из-за бандитов, которые похищают ребенка и угрожают раскрыть его главную тайну.

Режиссером новой части выступил Родольфо Саягес, который был постановщиком первого фильма. Премьерный показ киноленты запланирован на 12 августа, сообщает «Культуромания».

Кроме продолжения триллера, этим летом зрители смогут насладиться вампирским хоррором «Кроваво-красное небо». Трейлер предстоящего фильма опубликовал стриминговый сервис Netflix.