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Лента
01 июля 11:49
11:47
Происшествия
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11:46
Общество
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11:46
Общество
Сургутские пожарные вытащили девушку и кота из горящей квартиры
11:46
Общество
Автоматизированную парковку строят в центре Владивостока: репортаж ФАН
11:43
Армия
В МИД Украины обратились к НАТО из-за роста влияния России в Черном море
11:43
Экономика
Сигареты в России перестанут продавать дешевле 108 рублей за пачку
11:43
Экономика
Россиянам стало сложнее получать микрозаймы
11:38
Экономика
Начал работу первый цифровой проект ЕАЭС «Работа без границ»
11:37
Происшествия
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11:36
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Мария Погребняк рассказала, как брат Дани Милохина поборол наркозависимость
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«Этот день в истории». Что произошло 1 июля, праздники, факты, люди
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 1 июля, праздники, факты, люди

Первый день второго месяца лета объединил в себе создание могущественных государств и прекращение кровопролитных войн. О самых интересных событиях вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня россияне, участвующие в боевых действиях, отмечают свой профессиональный праздник. Этот день предназначен не только для ветеранов Великой Отечественной войны, но и для участников конфликтов в Афганистане, Чечне и других регионах.

Ровно 452 года назад появилось европейское государство Речь Посполитая, название которого переводилось как «общее дело». Однако мощная держава просуществовала лишь до 1795 года.

1 июля знаменательно для российской истории тем, что именно в эту дату прекратилась русско-шведская война, продлившаяся с 1656 по 1658 год. Итогом боевых действий, в которых погибло порядка 30 тысяч человек, стало заключение Валиесарского перемирия.

О том, что связывает принцессу Диану и олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову, вы сможете узнать в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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