«Этот день в истории». Что произошло 1 июля, праздники, факты, люди

Первый день второго месяца лета объединил в себе создание могущественных государств и прекращение кровопролитных войн. О самых интересных событиях вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня россияне, участвующие в боевых действиях, отмечают свой профессиональный праздник. Этот день предназначен не только для ветеранов Великой Отечественной войны, но и для участников конфликтов в Афганистане, Чечне и других регионах.

Ровно 452 года назад появилось европейское государство Речь Посполитая, название которого переводилось как «общее дело». Однако мощная держава просуществовала лишь до 1795 года.

1 июля знаменательно для российской истории тем, что именно в эту дату прекратилась русско-шведская война, продлившаяся с 1656 по 1658 год. Итогом боевых действий, в которых погибло порядка 30 тысяч человек, стало заключение Валиесарского перемирия.

О том, что связывает принцессу Диану и олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову, вы сможете узнать в новом выпуске передачи «Этот день в истории».