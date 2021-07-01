Девушка Моргенштерна честно ответила на вопрос о внебрачном ребенке рэпера

Москва, 1 июля. Возлюбленная рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина не верит, что у ее парня может быть ребенок. Она честно ответила на вопросы подписчиков о новом скандале с участием звезды.

У артиста раньше было множество интрижек на стороне, но ни одна из них, как уверяет девушка музыканта, не могла завершиться рождением малыша. Она призвала всех желающих пропиариться на имени Моргенштерна проявить большую изобретательность.

«Если бы я верила в слова каждой залетевшей девчонки, которая пытается хайпиться на всех шоу, то мы бы с Алишером давно содержали свой собственный детский дом. Вы серьезно думаете, что девушка, которая каждый раз таскается по шоу и пытается эпатировать, в этот раз сказала правду?» — написала возлюбленная рэпера в Stories в Instagram.

Моргенштерн тоже не верит, что может быть отцом. При этом исполнитель объявил, что если тест на отцовство покажет, что ребенок его, он готов обеспечивать малыша.

Девушка по имени Ванита в эфире шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» заявила, что родила внебрачного ребенка от Моргенштерна. Сам исполнитель заявил, что ее не знает.

Моргенштерн известен своими скандальными выходками. Не так давно музыканту назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе.