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ФСБ задержала главаря запрещенной в России террористической группировки

  /   Обновлено: 01 июля 2021 10:08
Происшествия
ФСБ задержала главаря запрещенной в России террористической группировки
РУФСБ России по Архангельской области

Казань, 1 июля. Силовики провели спецоперацию по задержанию главаря татарстанского звена террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"1, которая признана на территории РФ запрещенной.

Мужчина был задержан в Республике Татарстан. Силовики провели операцию совместно с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России.

Правоохранители выяснили, что задержанный размещал в интернете воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также призывал мусульман вступать в ряды террористов. У него в доме изъяли соответствующую литературу. Возбуждено уголовное дело.

В Крыму за подготовку теракта задержали 22-летнего россиянина, который намеревался взорвать мост через реку Черную в городе Инкермане. Теракт был запланирован на сентябрьские выборы, сообщала газета A42.RU.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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