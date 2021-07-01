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В NI рассказали, зачем НАТО перебрасывает F-35B к кораблям ВМФ РФ в Средиземном море

  /   Обновлено: 01 июля 2021 09:50
Армия
В NI рассказали, зачем НАТО перебрасывает F-35B к кораблям ВМФ РФ в Средиземном море
pixabay.com

Вашингтон, 1 июля. Переброска истребителя пятого поколения F-35B к российским кораблям в Средиземном море может иметь довольно любопытную цель, полагают аналитики издания The National Interest (NI).

Группировка из пяти боевых кораблей ВМФ РФ отправилась в восточную часть Средиземного моря для проведения учений. В этот же район был направлен и F-35B с британского авианосца HMS Queen Elizabeth, передает «ПолитРоссия».

Незадолго до этого два российских перехватчика МиГ-31К были переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии, располагающуюся недалеко от места учений. Эти военные самолеты предназначены для использования гиперзвуковых ракет «Кинжал». По мнению обозревателей NI, такой гиперзвуковой комплекс представляет внушительную угрозу для сил НАТО.

Соответственно, такой трюк с британским F-35B может означать, что Североатлантический альянс решил воспользоваться моментом и изучить новое российское оружие, а также способ его доставки, считают обозреватели NI.

Ранее стало известно, что НАТО отказалась уходить из Черного моря. Было принято решение сохранить представительство Альянса в Черноморском регионе даже после провокации британского эсминца Defender. НАТО идет на такой шаг, чтобы более тесно сотрудничать с Украиной и Грузией, передает сайт 360tv.ru.

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нато f-35 кинжал
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