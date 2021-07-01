Кот в мешке: как не стать жертвой мошенников при покупке породистых животных

Нередко люди в погоне за породистыми животными становятся жертвами мошенников. На удочку попадаются, как правило, новички, которые не могут самостоятельно в этом разобраться. И неудивительно, ведь человек неподготовленный не знает многих нюансов, которые профессионалы в этой сфере нарабатывают годами.

В первую очередь, должна насторожить цена. Породистый щенок или котенок сам по себе не может стоить дешево.

«Бывают случаи, когда продавцы животных пользуются доверчивостью покупателей и тем, что желающие завести домашнего питомца ничего не знают о щенках или котятах. При этом злоумышленники даже дают объявления на специализированные сайты, рассчитывая на таких покупателей. Например, в минувшем году был зафиксирован случай, когда жительница Тульской области смогла продать трех щенков разным покупателям, убеждая их в том, что те берут хороших породистых животных. На деле же оказывалось, что щенки являются обычными дворнягами. Пара, купившая одного из щенков, узнала об обмане совершенно случайно. Животное плохо себя чувствовало, владельцы отправились в ветклинику, где и услышали шокирующую для себя новость. Они заявили о признаках противоправного деяния в полицию. Вскоре вся схема была выявлена. Сотрудники органов внутренних дел изобличили 17-летнюю девушку, успевшую продать трех щенков, получив за каждого от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Она сумела убедить покупателей, что те приобретают не беспородных дворняг, а чихуахуа и шпицев. Поэтому покупателям, чтобы не стать жертвами обмана, необходимо советоваться со специалистами или хотя бы друзьями и знакомыми. Особенно если покупка осуществляется через интернет у незнакомого лица, представляющегося заводчиком, или вообще на стихийном блошином рынке. Если же граждане считают себя жертвами мошенников, они имеют право обратиться в полицию», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Такие случаи, увы, не редкость. А вот в полицию идут далеко не все. Вместо того, чтобы наказывать недобросовестных продавцов, люди наказывают животных. Поняв, что приобрели дворнягу, они, без всякого сожаления, отправляют ее на улицу. Но от такой участи, как выяснилось, не застрахованы и чистокровные животные.

Часто люди, теша свое самолюбие, видя просто красивую картинку, не читая ничего про породу, про ее особенности, ничего не узнав о проблемах, касающихся здоровья, просто заводят себе игрушку. Это дань моде. Но, к сожалению, чаще всего с таким подходом, они не выдерживают активности животного, не справляются с уходом. Опять же, их содержание обходится очень дорого. Многие новички этого не понимают. Заводя породистое животное, начинают кормить его дешевыми кормами, что сказывается на состоянии здоровья.

Из личного архива Ольги Шилиной /

«Через мои руки прошло огромное количество таких собак. Просто пачками, по-другому не могу сказать, летят на улицу хаски. Ведь если их не выгуливать по пять-шесть часов в сутки, то они просто разносят квартиру. А породистые животные вообще не приспособлены к жизни на улице. Начиная от вирусов и заканчивая тем, что они не знают, что такое машины и неадекватные люди. Если породистому животному, оказавшемуся на улице, в самое ближайшее время никто не поможет, то это верная смерть. На 90 процентов точно», — говорит волонтер Ольга Шилина.

Что касается метисов, то их любят продавать разведенцы. Они выдают смесовую собаку или кошку за породную, лишь бы нажиться на этом. Люди хотят дешево и качественно, но так в жизни не бывает.

«В целом, надо понимать, что четвероногий питомец в доме, это не на день и не на два, а, как минимум, 10–12, а иногда и 20 лет ответственности. Многие не отдают себе отчета в том, что кошка может царапаться и драть мебель. Это хищник. И так же с собакой, которую надо еще выгуливать, уделять ей внимание. Это не игрушка, с которой сегодня можно позабавиться, а завтра выкинуть на улицу», — продолжает Ольга.

Из личного архива Елены Родионовой /

Если же вы поставили себе цель завести породистую собаку, то важно отличать заводчиков от разведенцев. У последних цель одна — сбагрить побыстрее четвероногих малышей по доступной цене и как можно раньше. А это для покупателей должно стать знаком для того, чтобы насторожиться.

«Кто имеет право называть себя заводчиком? Во-первых, этот человек должен иметь образование. Будь то кинология, дрессура, ветеринария. Специалист должен иметь представление – кто такие собаки. Во-вторых, покупатели должны поинтересоваться личностью того, у кого они планируют покупать щенка. Нужно позвонить в клубы, которые сотрудничают с этим заводчиком. В-третьих, почитать отзывы об этом человеке. В-четвертых, лично посмотреть на родителей щенка. У них должна быть здоровая психика и отменное здоровье. Нередко фото – не показатель. На ней могут быть совсем другие собаки», — рассказала ФАН кинолог с 30-летним стажем, заводчик собак и зоопсихолог Елена Родионова.

Как правило, добросовестные заводчики начинают искать родителей своим четвероногим малышам не раньше, чем им исполнится 3 месяца. К этому возрасту у них должны быть поставлены две комплексные прививки. По факту, желательно, забирать четвероногого ребенка в семью даже позже, в три с половиной-четыре месяца. Причем независимо от породы. На это существует целый ряд причин. Например, у некоторых мелких пород до четырех месяцев могут быть судороги. Это связано с резкой потерей сахара в крови. В такие моменты достаточно дать хвостику немного глюкозы или сладкой водички и малыш снова будет весел и счастлив. Если этого не сделать вовремя, то последствия могут быть плачевными, вплоть до летального исхода. Но далеко не все знают о такой проблеме хвостатых, а недобросовестные заводчики, как правило, об этом не предупреждают. Оно и понятно, ведь это может спугнуть потенциальных покупателей. К четырем месяцам щенки, чаще всего, перерастают этот сложный период. И тогда они полностью готовы к переезду в новую семью. Есть и другие не менее важные причины, почему не стоит торопиться брать совсем маленького щенка.

«Щенки с самого раннего возраста, как губки, впитывают информацию вокруг себя. Мать-собака должна их учить вести себя правильно. Если же щенка рано забирают из питомника, то он не успевает пройти этот важный этап обучения. Совершенно очевидно, что такой щенок будет испытывать агрессию к себе подобным. А из-за этого у его хозяев будут возникать большие проблемы», — говорит Елена Родионова.

Из личного архива Елены Родионовой /

Как выбрать щенка? Тут тоже важно не ошибиться.

«В возрасте трех с половиной-четырех месяцев щенку уже не нужна мать и можно начинать искать ему хозяев. Да, я не оговорилась. Именно так. Своим собакам, а я занимаюсь крупными породами (например, тибетский мастиф), я тщательно выбираю владельцев. Такие собаки не для квартиры. И основное условие – собака должна жить в доме, где есть участок. Иначе это будет огромным испытанием как людей, так и для животного. Некоторые мне рассказывают, что они бегают с хаски. Я спрашиваю: «Вы бегаете с ней по 30 километров в день?» В противном случае от кварты не останется камня на камне. Ну и, конечно, с владельцами моих щенков я всегда на связи», — продолжает Елена.

Главное условие — щенок к моменту переезда в новый дом должен быть активен и социализирован. Он не должен бояться людей, забиваться в угол, поджимать хвост.

«Наверное, это самый основной критерий. Лично я таких щенков даже не показываю покупателям. Такие малыши не готовы к переезду в новую семью, с ними еще нужно работать», — говорить Елена.

Зашуганный вид, вялость, поджатый хвост могут быть еще и тогда, когда щенок болен. Такого хвостика покупать категорически не рекомендуется. Недугов у малышей и их причин существует целый ряд.

«Основные причины заболеваний у щенков вирусной и паразитарной этиологии. Симптомы вирусных инфекций — вялость, повышение температуры, отказ от корма, рвота, диарея, выделения из носа и глаз, кашель. Щенки довольно часто страдают от наружных паразитов, к которым относятся блохи, ушные или чесоточные клещи. Все эти заболевания проявляются зудом кожи, расчесами, могут наблюдаться вторичные инфекции кожи и выпадение шерсти. Обращайте внимание на наличие внешних и внутренних травм. Движения в суставах должны быть в полном объёме, симметричны, опороспособность конечностей сохранена. А при повреждении внутренних органов может наблюдаться напряжённый и болезненный живот, моча с примесью крови», — рассказала ФАН ветеринарный врач Яна Фролова.

При выборе четвероного малыша надо обращать внимание на его состояние. Ведь многие болезни уже к моменту продажи могут быть в хронической стадии, а это значит, что на протяжении всей жизни здоровью такого животного придется уделять повышенное внимание. А это время и немалые средства. Идеальный вариант — выбрать здорового малыша и правильно за ним ухаживать. Такой питомец будет радовать свою семью.

В любом случае, если вы стали жертвой мошенничества с животными, то есть вам вручили метиса или даже совсем беспородного щенка, это совсем не повод выкидывать его на улицу. Да и нормальный человек так никогда не поступит. Щенок-то (или котенок) в этом не виноват. Он такая же жертва бессердечных людей. Правильнее обратиться в полицию, чтоб наказать тех, кто торгует животными ради наживы, совершенно не заботясь об их дальнейшей судьбе.