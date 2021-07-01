Подтянуть кожу, улучшить овал лица, избавиться от мимических морщинок и брылей — эти эффекты обещают производители аппаратов для домашнего лифтинга. Обещания заманчивые, ведь проводить омолаживающие процедуры дома куда дешевле, чем в салоне красоты. Но стоит ли им верить?

Работают ли, на самом деле, непрофессиональные аппараты для RF-лифтинга? На какой результат они способны, а с чем не смогут справиться? На что обратить внимание при выборе устройства, как им пользоваться, чтобы добиться лучшего эффекта? Ответы на эти вопросы читайте в обзоре ФАН.

Возможности аппаратного лифтинга

В косметологии лифтингом называют комплекс процедур, направленных на подтяжку кожи. Добиваются этого эффекта разными способами. Наиболее травматичный — операционный, он же самый дорогой. Один из самых рискованных и болезненных — инъекционный.

На этом фоне аппаратные методики лифтинга выглядят совсем безобидно. Подтяжка кожи с помощью аппаратного воздействия не вызывает боли и дискомфорта, не грозит побочными эффектами, обладает минимальным перечнем противопоказаний. В чем подвох?

На самом деле, его не существует. Профессионалы в области косметологии уверенно рекомендуют процедуры аппаратного лифтинга пациентам старше 25 лет, которых беспокоят первые возрастные изменения:

птоз тканей в области щек, подбородка, шеи;

опущение век, появление мешочков под глазами;

изменение овала лица;

появление носогубной складки, морщин в области глаз, бровей.

Аппаратные методики для омоложения одинаково эффективны как после 30 лет, когда помогают сохранять и поддерживать молодость кожи, так и после 40-50 лет, позволяя сделать менее заметными даже выраженные признаки старения.

Виды аппаратов для лифтинга лица

Существует несколько разновидностей лифтинг-аппаратов. Аппарат для ультразвукового лифтинга лица генерирует УЗ-волны, которые мягко стимулируют кровоток и улучшают обменные процессы в тканях. Девайсы для микромассажа создают ощутимые вибрации, позволяя достичь того же эффекта механическим воздействием.

Но наиболее широкое распространение получили аппараты для теплового лифтинга, или RF-лифтинга. Они не создают ультразвуковых волн или магнитного излучения, а генерируют короткие радиоволны, которые проникают в тело на глубину до 40 мм.

Принцип действия аппарата для RF-лифтинга заключается в направленном воздействии волн, генерируемых устройством, на зоны, требующие коррекции. Проникая вглубь тканей, радиоволны разогревают подкожно-жировую клетчатку, что вызывает комплекс ответных реакций со стороны организма.

Разогрев истончает подкожно-жировой слой. Это уменьшает объем тканей и предупреждает их обвисание.

Кровеносные сосуды расширяются, увеличивается ток крови. Скорость обменных процессов в эпидермисе и дерме возрастает, что способствует обновлению кожи.

Меняются структура и качество коллагеновых волокон. После первичного теплового воздействия они сжимаются: именно так белок реагирует на нагрев. Благодаря этому уже первая процедура заметно подтягивает ткани. В дальнейшем тепловое воздействие разрушает поврежденные волокна коллагена, заставляя тело производить новые структурные элементы кожи. Активная выработка коллагена начинается через 21 день после первой процедуры RF-лифтинга. Кожа становится более плотной, упругой, выраженность морщин заметно снижается.

Благодаря точечному воздействию аппарат для лифтинга лица помогает скорректировать первые и уже заметные возрастные изменения: приподнять брови, избавиться от складок в носогубной области, придать тонус шее, щекам и подбородку. Эффект сохраняется в течение полугода.

Различают устройства по принципу воздействия. На рынке представлены аппараты трех типов.

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Монополярные

Генерируют поток радиоволн, который концентрируется строго под манипулой. Выражено разогревают выбранный участок кожи: температура в подкожно-жировом слое повышается до 50-60 градусов. Это допустимо для коррекции несовершенств на теле, например, борьбы с целлюлитом на бедрах, ягодицах, животе. Но на тонкой коже лица использовать такой аппарат недопустимо. Кроме того, при работе с ним важна квалификация специалиста: в неопытных руках устройство может нанести серьезный вред здоровью.

Факт. Процедура RF-лифтинга, выполняемая монополярным аппаратом, может сопровождаться дискомфортом, ощущением жжения, после процедуры возможно появление отека. В современной косметологии устройства применяют короткими курсами для лечения глубоких жировых отложений на теле.

Биполярные

Генерируют два потока радиоволн, которые равномерно распределяют тепло в подкожно-жировом слое. Степень нагрева контролируема, максимальная температура нагрева составляет 40-45 градусов. Это позволяет использовать устройства для проведения процедуры RF-лифтинга на коже лица и тонкой коже вокруг глаз.

Факт. Биполярные аппараты подходят для использования в домашних условиях, но при обработке области вокруг глаз нужно соблюдать осторожность.

Триполярные (мультиполярные)

Новое поколение устройств, которые считают лучшими аппаратами для лифтинга. Они генерируют не постоянный, а ежесекундно сменяющийся поток радиоволн. Благодаря этому исключается травматичный нагрев какой-либо области, температурное воздействие на подкожно-жировую клетчатку минимально. Исключен дискомфорт во время процедуры, в то же время скорость проработки проблемных зон максимально высокая.

Факт. Устройства эффективны и безопасны, подходят для коррекции возрастных изменений лица и шеи, могут применяться в домашних условиях.

Федеральное агентство новостей /

Как выбрать лифтинг-аппарат для домашнего использования

Аппараты для профессионального использования представляют собой стационарные установки, оснащенные возможностью точных настроек и спектром дополнительных функций. Они позволяют косметологу индивидуально подбирать температуру и определять степень воздействия на проблемную зону.

Аппараты для домашнего лифтинга компактны, работают с постоянной температурой и не предлагают индивидуальных настроек. Но они в разы дешевле и при этом достойно справляются с основной задачей.

При выборе стоит ориентироваться на следующие характеристики устройств.

Особенности RF-излучения

Выбирайте биполярное или триполярное устройство, которое можно безопасно использовать в домашних условиях. Обратите внимание на частоту излучения: золотым стандартом аппаратного лифтинга стала частота 1-2 МГц. Ее достаточно для проработки дермы и подкожно-жировой клетчатки.

Интенсивность и продолжительность процедуры

Одни модели не позволяют задавать интенсивность излучения, другие — более гибкие в настройках. Но чем больше возможностей для «маневра» предоставляет производитель, тем лучше. Отдайте предпочтение аппарату, который обладает несколькими режимами настройки интенсивности.

Выбирайте модель, оснащенную таймером: так контролировать время воздействия будет проще.

Тип устройства

Даже аппараты для домашнего применения могут предназначаться для решения разных задач. Если устройство универсально, то есть может применяться для коррекции проблем лица и тела, значит, оно требует предельной осторожности при использовании на деликатной коже лица и вокруг глаз.

Определитесь с задачами, которые должен решать аппарат. Если вы планируете использовать его только для лифтинга лица, выбирайте модель, предназначенную лишь для этой цели. Она будет безопасней и эффективней по сравнению с универсальной.

Бренд и гарантии

Устройство должно быть сертифицировано в России. Только в этом случае оно признается безопасным и может применяться для косметологических процедур. Обратите внимание на гарантийный период, заявленный производителем: минимальный должен составлять шесть месяцев. Чем более продолжительный период гарантии заявляет производитель, тем лучше.

Дополнительные возможности

Производители могут наделять устройства и другими возможностями, которые превращают аппарат в полноценный комбайн для косметологических процедур в домашних условиях. Вот несколько самых полезных.

Миостимуляция. Электрические импульсы вызывают сокращение мимических мышц, что улучшает кровообращение, стимулирует обменные процессы, разглаживает небольшие и выраженные мимические морщинки. Эффект сравним с профессиональным массажем, только без поверхностного воздействия на кожу, что снижает риски высыпаний и закупорки пор.

Микротоки. Микротоковая терапия улучшает обменные процессы в клетках, способствует регенерации тканей, повышает интенсивность производства структурных элементов кожи, помогает справиться с заметными дефектами на лице: следами постакне, пигментацией.

Ионофорез. Аппаратная методика, которая позволяет активным компонентам косметических средств глубже проникать в ткани. Благодаря ей можно получить более выраженный и быстрый эффект от использования омолаживающих сывороток, противовоспалительных препаратов, отбеливающих средств.

Хромотерапия. Воздействие на кожу световыми волнами. Выбирая спектр световой волны, пользователь может задавать глубину воздействия и желаемый эффект. Красный спектр проникает глубже других, он обладает омолаживающим действием. Синий работает на поверхности эпидермиса, обладает противовоспалительным и успокаивающим эффектом.

УЗ-чистка. Аппарат для ультразвуковой чистки и лифтинга позволит проводить в домашних условиях глубокую чистку лица и коррекцию возрастных изменений. Однако важно понимать, что эффект лифтинга, заявленный производителем, будет достигаться не с помощью RF-воздействия, а посредством микромассажа. Рабочая головка устройства идентична скраберу для УЗ-чистки, который в режиме микромассажа стимулирует дерму и подкожно-жировой слой, не нагревая его. Результативность устройства будет ниже по сравнению с традиционными аппаратами для RF-лифтинга.

Чем больше дополнительных функций предусматривает устройство, тем оно дороже. Однако дорого — не значит, что эффективно. Как правило, пользователь ограничивается одной-двумя функциями, тогда как другие остаются невостребованными. Самые ценные дополнительные возможности, по отзывам пользователей, — миостимуляция и микротоковая терапия.

Лучшие аппараты для лифтинга

В эту подборку мы включили устройства, которые используют традиционную радиочастотную технологию для глубинного воздействия на ткани и сочетают в компактном корпусе простоту применения, эффективность и безопасность при соблюдении рекомендаций производителя.

Beauty Star 3D RF

PrtScr Яндекс.Маркет /

Рабочая головка аппарата оснащена 12 магнитами, которые генерируют радиоволны. Частота их колебаний — 1 МГц, принцип действия — мультиполярный. Процедура не вызывает дискомфорта: пользователь может отмечать легкое тепло. Производитель отмечает, что после курса процедур синтез коллагена увеличивается на 37%, а более 90% пользователей говорят о повышении упругости кожи.

Прибор компактный и легкий, с встроенным аккумулятором, благодаря чему пользоваться им удобно. Интенсивность воздействия можно задавать кнопками на корпусе. Размер манипулы позволяет захватывать большие участки кожи, а значит, использовать устройство можно не только для коррекции овала лица, но и борьбы с целлюлитом на теле.

Средняя цена 5490 рублей.

Sennix RF-лифтинг Flawless

PrtScr Яндекс.Маркет /

Компактный девайс обладает целым спектром ценных возможностей. Он генерирует радиоволны для термолифтинга, позволяет задействовать для коррекции возрастных изменений хромотерапию и миостимуляцию. Выглядит стильно, оснащен дисплеем, с помощью которого удобно выбирать режим работы, и таймером для автоотключения. Светится во время использования, удобно лежит в руке.

По отзывам, эффект от применения прибора есть. Аппарат помогает справляться с мелкими морщинками, а глубокие делает менее заметными. Уменьшает жировую прослойку в области щек и второго подбородка, но требует дисциплинированности и проведения курса процедур для достижения результата. Среди недостатков пользователи отмечают инструкцию на английском языке, в которой сложно разобраться, и не слишком качественный пластик корпуса.

Средняя цена 2890 рублей.

Gezatone 6 в 1 M1610

PrtScr Яндекс.Маркет /

Производитель позиционирует устройство как косметологический комбайн с широкими возможностями для эстетических процедур в домашних условиях. Аппарат для лифтинга лица Gezatone оснащен функциями RF-подтяжки кожи, миостимуляции, микровибрации и охлаждающей тонизации. Воздействует на кожу деликатно, не вызывает ее повреждений, позволяет выбрать индивидуальную программу коррекции. Выполнять процедуры рекомендуется до трех раз в неделю по 15 минут.

Пользователи отмечают удобство использования девайса, его мобильность, компактность и стильный вид. Работает от аккумулятора, заряд сохраняет долго. Процедуры эффективны, комфортны и безболезненны, а инструкция по применению простая и логичная, разобраться в ней несложно. Недовольство пользователей вызывает лишь рекомендация производителя приобретать специальный гель или сыворотку для каждой из шести процедур. Их цену нельзя назвать бюджетной, как и стоимость самого аппарата.

Средняя цена 15 490 рублей.

Ecotone RF-лифтинг Piony

PrtScr Яндекс.Маркет /

Одна из бюджетных моделей, которую по достоинству оценили пользователи. Производитель позиционирует ее как аппарат для эффективного очищения и лифтинга кожи, прилагает подробную инструкцию по проведению процедур. Прибор обладает функциями нагрева и микровибрации, которые улучшают обменные процессы в коже, стимулируют выработку коллагеновых волокон. Уровней интенсивности три, можно выбрать наиболее комфортный. Работает от аккумулятора, полностью заряжается за три часа.

По отзывам, выполняет обещанные функции, в использовании комфортный, слегка жужжит в рабочем режиме. Время каждой процедуры — четыре минуты, по завершению программы отключается. Не слишком компактный, но легкий, держать его в руке удобно. Качественный пластик и достойный вид дополняют позитивное впечатление. При соблюдении рекомендаций производителя пользователи отмечают эффект после двух-трех процедур.

Средняя цена 3490 рублей.

ReadySkin Nanoskin

PrtScr Яндекс.Маркет /

Прибор для домашнего антивозрастного ухода в компактном корпусе, с четырьмя активными функциями. Кроме термолифтинга, оснащен возможностью охлаждения и электромиостимуляции. Может использоваться для возрастной коррекции кожи лица, зоны декольте, а также борьбы с целлюлитом на бедрах, животе. Для каждой из проблемных зон предусмотрен свой режим воздействия. Задавать настройки удобно с помощью LED-дисплея. Работает от аккумулятора, который полностью заряжается за 3,5 часа, весит всего 280 граммов.

Пользователи отмечают, что прибор действует, но эффект проявляется не сразу, а после нескольких процедур. Программа по уходу потребует минимум получаса свободного времени, а также покупки специальных косметических средств для RF-пилинга, массажа. Качество сборки и дизайн устройства — на достойном уровне, а вот отсутствие в комплекте хотя бы пробника геля покупателей огорчает. Другой недостаток — малая продолжительность работы после зарядки аккумулятора. По отзывам некоторых пользователей, разряжается прибор очень быстро.

Средняя цена 11 520 рублей.

Рекомендации по использованию

Производители отмечают, что устройства не предназначены для медицинского использования, а значит, ответственность за последствия их применения несут сами пользователи. Поэтому важно обращать внимание на перечень противопоказаний и отказаться от покупки и использования девайса при наличии рисков для здоровья. Среди основных противопоказаний:

онкологические заболевания;

болезни и повреждения кожи;

обострение акне;

беременность и период лактации;

склонность к образованию рубцов на коже;

наличие имплантатов и золотых нитей.

Не рекомендуется использовать устройство при тяжелых формах сахарного диабета и гипертонии, а также стоит отложить процедуры до выздоровления при инфекционно-воспалительных и простудных заболеваниях.

Оценить эффект RF-лифтинга не получится без специального геля для процедур. Он не только облегчает скольжение манипулы по коже, но и позволяет радиоволнам глубже проникать в ее структуру, дополнительно насыщает эпидермис питательными, омолаживающими веществами. Покупать гель придется отдельно: ни один производитель не предлагает его в комплекте с устройством.