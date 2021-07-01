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Российские медики назвали способы сохранения молодости кожи без косметики
Общество
Российские медики назвали способы сохранения молодости кожи без косметики
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 1 июля. Россиянам рассказали, что коллаген является натуральным веществом, которое сохраняет молодость кожи. Специалисты объяснили, как можно накапливать его в организме.

В эфире программы «О самом главном» телеведущая Наталья Тарасова, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и профессор-кардиолог Владимир Подхомутников рассказали, что коллаген содержится в больших количествах в мясе и рыбе. Они подчеркнули, что эти продукты необходимо включать в рацион питания.

Также на синтез коллагена в организме влияет вода, она должна быть качественная, а также хорошо минерализованная. Специалисты отметили, что для сохранения молодости необходимо спать не менее семи часов в сутки. Также они напомнили о пользе физических нагрузок.

Россиянам ранее перечислили главные правила ухода за кожей и волосами летом. Им рассказали о важности солнцезащитных лосьонов и головных уборов.

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уход кожа коллаген
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