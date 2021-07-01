Роскачество проверило продукцию отечественных производителей кваса

Москва, 1 июля. Только четыре бренда, производящих квас, могут претендовать на присвоение российского «Знака качества». Об этом рассказали в Роскачестве.

Аналитики проверили напиток известных российских производителей, передает ТАСС. Среди продающегося в России кваса был найден изготовленный по стандартам безалкогольных напитков фальсификат.

Состав летучих компонентов в товаре одной из марок оказался не характерным для кваса с возможным нарушением брожения. Еще в одном продукте состав и органических кислот, и летучих компонентов не соответствует норме.

«Если производитель сэкономил время и ресурсы и просто смешал ингредиенты, то нужных органических кислот и летучих компонентов в таком продукте-конструкторе не будет», — подчеркнули в Роскачестве.

Срок годности хорошего кваса, если он не подвергался пастеризации, не должен превышать одного месяца, добавили аналитики. Также стоит избегать товара с надписью на этикетке «Напиток безалкогольный газированный». Выяснилось, что продукция только семи брендов прошла необходимые лабораторные испытания.

Безопасность и качество 48 российских торговых марок пельменей оценили специалисты Роскачества. Как сообщалось ранее, результаты аналитики появились на сайте организации.