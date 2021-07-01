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Опасных преступников спецконвоем экстрадировали из России в Узбекистан
Происшествия
Опасных преступников спецконвоем экстрадировали из России в Узбекистан
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 1 июля. Граждан Узбекистана обвиняют в совершении преступлений против личности, а также незаконном обороте наркотиков. Генеральная прокуратура РФ выдала Узбекистану для уголовного преследования четверых подозреваемых в преступлениях.

Рустама Абдурашитова обвиняют в том, что в июле 2013 года в городе Ахангаране Ташкентской области Узбекистана, будучи опасным рецидивистом, он, угрожая кухонным ножом, похитил принадлежащие потерпевшей деньги. Затем избил ее и, угрожая убийством, изнасиловал.

Шахридин (Шахриддин) Давронов попался на том, что с марта 2007 года по февраль 2017 года на территории Узбекистана, работая заведующим склада центральной материально-технической базы Южного Рудоуправления НГМК на площадке, Нурабад похитил вверенное имущество в особо крупном размере. При этом мужчина был материально ответственным лицом.

Марфуза Усмонова в июле 2016 года на территории Узбекистана, будучи опасной рецидивисткой, мошенническим способом завладела деньгами потерпевшей, причинив ей значительный материальный ущерб на сумму 2700 долларов США.

Кроме этого, российская Генпрокуратура в апреле 2020 года удовлетворила запрос коллег из Узбекистана о выдаче Комила Бозорова. Сделано это для исполнения приговора Нурабадского районного суда по уголовным делам Самаркандской области от 25 ноября 2011 года. Мужчину признали виновным в том, что он незаконно сбыл наркотики — героин — в крупном размере.

По обвинению в мошенничестве также экстрадирован Улугбек Муртазоев.

Всех этих граждан в разное время задержали в России, а сотрудники прокуратуры Узбекистана подготовили запросы об их выдаче. Все решения российских сотрудников ведомства об экстрадиции уже вступили в законную силу. Сотрудники ФСИН получили поручение осуществить их передачу при соблюдении необходимых мер безопасности. В сопровождении спецконвоя всех подозреваемых экстрадировали в Узбекистан.

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